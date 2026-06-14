Dev teknoloji şirketleri neden aynı anda borsaya yöneliyor? SpaceX, OpenAI ve Anthropic halka arz yarışında!

YENİ FAANG YERİNE MANGOS DÖNEMİ KONUŞULUYOR

Teknoloji dünyasında uzun süre Meta, Amazon, Apple, Netflix ve Google için FAANG tanımı kullanıldı. Şimdi bu listenin yerini daha farklı bir grup alıyor.

Yeni dönemin odağında Meta, Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI ve SpaceX gibi şirketler var. Bu değişim, sermayenin tüketici internetinden yapay zeka laboratuvarlarına ve derin teknoloji şirketlerine kaydığını gösteriyor.

Eski dönem odağı Yeni dönem odağı Sosyal ağlar Yapay zeka laboratuvarları Streaming platformları Veri merkezi ve çip altyapısı Tüketici uygulamaları Uzay ve savunma teknolojileri Reklam gelirleri Kurumsal AI ve altyapı gelirleri

HALKA ARZ TAKVİMİ BİR YARIŞA DÖNÜŞEBİLİR

OpenAI ve Anthropic için kritik konu yalnızca halka açılmak değil. Bu sürecin hangi sırayla yaşanacağı da önemli.

Çünkü halka açık piyasalarda ilgi ve sermaye sınırsız değil. SpaceX'in büyük bir sermaye çekmesi, aynı dönemde borsaya gelmek isteyen diğer teknoloji şirketleri için hem fırsat hem de baskı yaratabilir.

Bu yarışta öne çıkan sorular şunlar:

Yatırımcı ilgisi ilk gelen şirkete mi yoğunlaşacak?

Değerlemeler aynı hızla korunabilecek mi?

Şirketler SpaceX'in kontrol yapısını örnek alacak mı?

Yapay zeka şirketleri zarar etme riskini nasıl anlatacak?

SpaceX'in halka açık şirket sınırlarını zorlayan yapısı, diğer devlerin nasıl bir model seçeceğini daha önemli hale getiriyor. Güçlü kurucu kontrolü, büyük zarar ihtimali ve dev büyüme vaadi aynı hikayede buluşuyor.