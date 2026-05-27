Altın fiyatları 27 Mayıs 2026: Gram, ons, tam altın alış satış fiyatı
Altın fiyatları 27 Mayıs 2026 itibarıyla küresel piyasalardaki dalgalanmanın etkisiyle yön arayışını sürdürüyor. Gram altın alış fiyatı 6.612,55 TL, satış fiyatı ise 6.758,18 TL seviyesinde işlem görürken ons altın uluslararası piyasalarda 4.497,0 – 4.497,4 bandında hareket ediyor. Yatırımcıların en çok takip ettiği ürünlerden biri olan tam altın ise alışta 43.218 TL, satışta 43.938 TL seviyelerinde bulunuyor.
- Gram altın 27 Mayıs 2025 sabahı saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 6 bin 615 liradan işlem görüyor.
- Altının onsu aynı saatte önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 4 bin 482 dolardan işlem görüyor.
- ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın devam eden diplomatik belirsizlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.
- ABD'de büyüme ve Fed'in yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerinin haftanın geri kalanında varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
- Çeyrek altın 10 bin 920 liradan, cumhuriyet altını ise 43 bin 480 liradan satılıyor.
Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 615 liradan işlem görüyor. Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 kayıpla 6 bin 651 liradan tamamladı.
GRAM GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Güne değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 6 bin 615 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 920 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 480 liradan satılıyor. Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 4 bin 482 dolardan işlem görüyor.
ANALİSTLER NE DİYOR?
ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın devam eden diplomatik belirsizlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.
Washington ve Tahran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutlara karşın ABD'nin İran'ın güneyinde meşru müdafaa amaçlı saldırı düzenlemesi ve İran'ın da bir ABD uçağı ile insansız hava aracına ateş açması sürece ilişkin temkinli bir yaklaşıma neden oluyor.
Taraflar arasında anlaşmaya ilişkin süreç kırılgan bir zeminde ilerlerken, haftanın geri kalanında açıklanacak ABD'de büyüme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon açısından yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Analistler Kurban Bayramı nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğunu yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini kaydetti.
27 MAYIS 2026 BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI
|Varlık Adı
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|Değişim (%)
|HAS ALTIN
|6.636,54
|6.728,58
|+%0.21
|ONS ALTIN
|4.490,24
|4.490,60
|-%2.75
|USD/KG ALTIN
|144.320
|145.070
|-%2.19
|EUR/KG ALTIN
|124.030
|125.060
|-%1.55
|22 AYAR ALTIN
|6.037,26
|6.372,15
|+%0.21
|GRAM ALTIN
|6.603,27
|6.748,67
|+%0.21
|ALTIN / GÜMÜŞ PARİTESİ
|58,01
|62,37
|-%0.76
|YENİ ÇEYREK
|10.817
|11.006
|-%0.10
|ESKİ ÇEYREK
|10.705
|10.905
|-%0.28
|YENİ YARIM
|21.635
|21.992
|-%0.19
|ESKİ YARIM
|21.237
|21.642
|-%0.26
|YENİ TAM
|43.157
|43.876
|+%0.02
|ESKİ TAM
|42.606
|43.284
|+%0.05
|YENİ ATA
|44.265
|44.986
|+%0.10
|ESKİ ATA
|43.933
|44.630
|-%0.02
|YENİ ATA5
|220.330
|225.454
|-%1.27
|ESKİ ATA5
|219.666
|223.772
|-%0.24
|YENİ GREMSE
|107.510
|109.724
|-%0.40
|ESKİ GREMSE
|106.183
|108.379
|-%0.10
|14 AYAR ALTIN
|3.626,46
|4.873,58
|+%0.19
|GÜMÜŞ TL
|106,417
|114,562
|+%2.11
|GÜMÜŞ ONS
|75,35
|75,38
|-%0.12
|GÜMÜŞ USD
|2.326,10
|2.487,90
|-%0.11
|PLATİN ONS
|1.934,70
|1.939,30
|-%2.82
|PALADYUM ONS
|1.380,20
|1.387,20
|-%10.39
|PLATİN / USD
|57.200
|62.350
|-%2.82
|PALADYUM / USD
|34.370
|44.600
|-%10.39