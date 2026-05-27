CANLI YAYIN
Geri

Altın fiyatları 27 Mayıs 2026: Gram, ons, tam altın alış satış fiyatı

Altın fiyatları 27 Mayıs 2026 itibarıyla küresel piyasalardaki dalgalanmanın etkisiyle yön arayışını sürdürüyor. Gram altın alış fiyatı 6.612,55 TL, satış fiyatı ise 6.758,18 TL seviyesinde işlem görürken ons altın uluslararası piyasalarda 4.497,0 – 4.497,4 bandında hareket ediyor. Yatırımcıların en çok takip ettiği ürünlerden biri olan tam altın ise alışta 43.218 TL, satışta 43.938 TL seviyelerinde bulunuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altın fiyatları 27 Mayıs 2026: Gram, ons, tam altın alış satış fiyatı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Gram altın 27 Mayıs 2025 sabahı saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 6 bin 615 liradan işlem görüyor.
  • Altının onsu aynı saatte önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 4 bin 482 dolardan işlem görüyor.
  • ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın devam eden diplomatik belirsizlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.
  • ABD'de büyüme ve Fed'in yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerinin haftanın geri kalanında varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
  • Çeyrek altın 10 bin 920 liradan, cumhuriyet altını ise 43 bin 480 liradan satılıyor.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 615 liradan işlem görüyor. Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 kayıpla 6 bin 651 liradan tamamladı.

Fotoğraf AA'dan alınmıştır.

GRAM GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Güne değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 6 bin 615 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 920 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 480 liradan satılıyor. Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 4 bin 482 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf AA'dan alınmıştır.

ANALİSTLER NE DİYOR?

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın devam eden diplomatik belirsizlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından oluşturulmuştur.

Washington ve Tahran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutlara karşın ABD'nin İran'ın güneyinde meşru müdafaa amaçlı saldırı düzenlemesi ve İran'ın da bir ABD uçağı ile insansız hava aracına ateş açması sürece ilişkin temkinli bir yaklaşıma neden oluyor.

Fotoğraf AA'dan alınmıştır.

Taraflar arasında anlaşmaya ilişkin süreç kırılgan bir zeminde ilerlerken, haftanın geri kalanında açıklanacak ABD'de büyüme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon açısından yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Fotoğraf AA'dan alınmıştır.

Analistler Kurban Bayramı nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğunu yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Fotoğraf AA'dan alınmıştır.

27 MAYIS 2026 BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

Varlık AdıAlış FiyatıSatış FiyatıDeğişim (%)
HAS ALTIN6.636,546.728,58+%0.21
ONS ALTIN4.490,244.490,60-%2.75
USD/KG ALTIN144.320145.070-%2.19
EUR/KG ALTIN124.030125.060-%1.55
22 AYAR ALTIN6.037,266.372,15+%0.21
GRAM ALTIN6.603,276.748,67+%0.21
ALTIN / GÜMÜŞ PARİTESİ58,0162,37-%0.76
YENİ ÇEYREK10.81711.006-%0.10
ESKİ ÇEYREK10.70510.905-%0.28
YENİ YARIM21.63521.992-%0.19
ESKİ YARIM21.23721.642-%0.26
YENİ TAM43.15743.876+%0.02
ESKİ TAM42.60643.284+%0.05
YENİ ATA44.26544.986+%0.10
ESKİ ATA43.93344.630-%0.02
YENİ ATA5220.330225.454-%1.27
ESKİ ATA5219.666223.772-%0.24
YENİ GREMSE107.510109.724-%0.40
ESKİ GREMSE106.183108.379-%0.10
14 AYAR ALTIN3.626,464.873,58+%0.19
GÜMÜŞ TL106,417114,562+%2.11
GÜMÜŞ ONS75,3575,38-%0.12
GÜMÜŞ USD2.326,102.487,90-%0.11
PLATİN ONS1.934,701.939,30-%2.82
PALADYUM ONS1.380,201.387,20-%10.39
PLATİN / USD57.20062.350-%2.82
PALADYUM / USD34.37044.600-%10.39
Petroldeki düşüş pompaya yansıdı: Benzinde yeni fiyat listesiPetroldeki düşüş pompaya yansıdı: Benzinde yeni fiyat listesi
Petroldeki düşüş pompaya yansıdı: Benzinde yeni fiyat listesi
Takvim Kaynak Tercihleri
Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı ne zaman? PPK toplantı takvimi
SONRAKİ HABER

Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler