Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı ne zaman? PPK toplantı takvimi

Piyasalarda tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayında açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar yılın dördüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak mesajları yakından takip ediyor. Özellikle küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve enflasyon görünümüne ilişkin belirsizlikler TCMB'nin atacağı adımları daha kritik hale getirmiş durumda.