Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı ne zaman? PPK toplantı takvimi
Milyonların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayında alacağı kritik faiz kararına çevrildi. Küresel jeopolitik riskler ve enflasyon görünümü nedeniyle kritik öneme sahip olan haziran ayı PPK toplantısı için geri sayım başladı.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 11 Haziran 2026'da yapılacak.
- Merkez Bankası, nisan ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu.
- Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık TCMB'nin değerlendirmelerinde ön plana çıkıyor.
- TCMB, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun süreceğini belirtti.
- Ekonomistler, haziran toplantısında politika faizinde değişiklik yapılmaması ihtimalini güçlü görüyor.
Piyasalarda tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayında açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar yılın dördüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak mesajları yakından takip ediyor. Özellikle küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve enflasyon görünümüne ilişkin belirsizlikler TCMB'nin atacağı adımları daha kritik hale getirmiş durumda.
PPK TOPLANTISI 11 HAZİRAN'DA YAPILACAK
TCMB'nin haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 11 Haziran 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantının ardından faiz kararı aynı gün saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.
Ekonomi yönetiminin vereceği mesajların, piyasalarda kısa vadeli yön arayışına da etki etmesi bekleniyor.
NİSAN AYINDA FAİZ SABİT TUTULMUŞTU
Merkez Bankası, nisan ayında gerçekleştirdiği PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı. Kurul ayrıca gecelik borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 seviyesinde korumuştu.
Karar metninde, enflasyonun ana eğiliminde mart ayında gerileme görüldüğü belirtilirken, nisan ayında sınırlı bir yükseliş yaşanabileceğine dikkat çekilmişti.
JEOPOLİTİK RİSKLER VE ENERJİ FİYATLARI YAKINDAN İZLENİYOR
TCMB'nin değerlendirmelerinde küresel gelişmelerin etkisi ön plana çıktı. Özellikle jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte enerji fiyatlarında yaşanan oynaklığın enflasyon üzerindeki etkilerine vurgu yapıldı.
Kurul, iç piyasada ekonomik aktivitede yavaşlama sinyalleri görülmesine rağmen, maliyet baskılarının ve dış kaynaklı risklerin dikkatle takip edildiğini ifade etti.
SIKI PARA POLİTİKASI SÜRECEK MESAJI
Merkez Bankası, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini yineledi. Açıklamada, talep koşulları, döviz kuru hareketleri ve beklenti yönetimi üzerinden dezenflasyon sürecinin destekleneceği belirtildi.
Kurul ayrıca, enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma yaşanması halinde ek sıkılaştırma adımlarının gündeme gelebileceği mesajını verdi.
PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Ekonomistler, haziran toplantısında politika faizinde değişiklik yapılmaması ihtimalini güçlü görüyor. Ancak karar metninde kullanılacak ifadeler ve Merkez Bankası'nın enflasyon görünümüne ilişkin vereceği sinyallerin, piyasalarda faiz kararının kendisi kadar etkili olabileceği değerlendiriliyor.
Özellikle yılın ikinci yarısına ilişkin para politikası beklentileri açısından haziran toplantısının kritik başlıklardan biri olması bekleniyor.