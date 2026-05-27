Petroldeki düşüş pompaya yansıdı: Benzinde yeni fiyat listesi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile anlaşmanın tamamlanmasının birkaç gün daha sürebileceğini söyledi.

NTV'nin haberine göre düşüşün arkasındaki ana neden ABD-İran arasındaki belirsizliğin devam etmesi olarak görüldü. WTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına 93 doların altına indi. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 94 doların altına düştü.

NTV'de yer alan habere göre, bugün itibarıyla benzinin litre fiyatında 82 kuruşluk indirim uygulanırken, güncel fiyatlar şehirlere göre farklı seviyelerde açıklandı.

Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 94 doların altına düştü

HÜRMÜZ BOĞAZI ÇEVRESİNDEKİ BELİRSİZLİK İZLENİYOR

Petrol piyasasında ABD-İran barış anlaşmasına yönelik olası ilerleme işaretleri, yenilenen gerilimler ve stratejik Hürmüz Boğazı çevresindeki süregelen belirsizlik takip ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tahran'ın dondurulmuş varlıkları ve Hürmüz'den serbest geçişi garanti etme konusundaki tereddüdü dahil olmak üzere çözülmemiş sorunlar nedeniyle herhangi bir anlaşmanın tamamlanmasının birkaç gün daha sürebileceğini söyledi.

BÖLGEDE DİPLOMASİ ÇAĞRISI ÖNE ÇIKIYOR

ABD ordusu güney İran'da öz savunma saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları ise İran hava sahasına girdikleri iddia edilen bir F-35 savaş uçağı ve birkaç insansız hava aracını hedef aldığını öne sürdü.

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere bölgesel güçler, daha fazla askeri tırmanmanın İran'ı komşu devletlere karşı misillemeye sevk edebileceği endişesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ı diplomasiye başvurmaya zorluyor.

Diyar Oktuay Takvim.com.tr Ekonomi