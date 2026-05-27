Petroldeki düşüş pompaya yansıdı: Benzinde yeni fiyat listesi
Petrol piyasasında yaşanan son gelişmeler ve Orta Doğu'daki diplomatik müzakerelerin etkisiyle benzin fiyatlarında indirime gidildi. 27 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarife sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde pompa fiyatları aşağı yönlü güncellendi. İşte bölge bölge güncel akaryakıt listesi ve indirim sonrası yeni rakamlar...
- Benzin fiyatlarına litre başına 82 kuruş indirim yapıldı ve bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
- İndirim sonrası benzin İstanbul'da 64,32 lira, Ankara'da 65,29 lira, İzmir'de 65,57 liradan satılmaya başlandı.
- ABD ve İran arasındaki barış müzakereleriyle birlikte petrol fiyatlarında gerileme yaşandı.
- WTI ham petrol varil başına 93 doların, Brent petrol ise 94 doların altına düştü.
- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile anlaşmanın tamamlanmasının birkaç gün daha sürebileceğini söyledi.
Benzin fiyatlarına litre başına 82 kuruş indirim geldi. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren indirim sonrası benzin İstanbul'da 64,32 liradan, Ankara'da 65,29 liradan, İzmir'de 65,57 liradan satılmaya başlandı.
82 KURUŞLUK İNDİRİM BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
NTV'de yer alan habere göre, bugün itibarıyla benzinin litre fiyatında 82 kuruşluk indirim uygulanırken, güncel fiyatlar şehirlere göre farklı seviyelerde açıklandı.
Şehir şehir güncel benzin fiyatları:
|İl / Bölge
|Benzin Fiyatı
|İstanbul
|64,32 TL
|Ankara
|65,29 TL
|İzmir
|65,57 TL
|Doğu illeri
|66,94 TL
ABD ve İran arasındaki savaşı sona erdirip normalleşmenin önünü açacak barış müzakereleriyle birlikte petrol fiyatlarında gerileme yaşandı.
PETROL FİYATLARI ABD-İRAN HATTINA ODAKLANDI
NTV'nin haberine göre düşüşün arkasındaki ana neden ABD-İran arasındaki belirsizliğin devam etmesi olarak görüldü. WTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına 93 doların altına indi. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 94 doların altına düştü.
HÜRMÜZ BOĞAZI ÇEVRESİNDEKİ BELİRSİZLİK İZLENİYOR
Petrol piyasasında ABD-İran barış anlaşmasına yönelik olası ilerleme işaretleri, yenilenen gerilimler ve stratejik Hürmüz Boğazı çevresindeki süregelen belirsizlik takip ediliyor.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tahran'ın dondurulmuş varlıkları ve Hürmüz'den serbest geçişi garanti etme konusundaki tereddüdü dahil olmak üzere çözülmemiş sorunlar nedeniyle herhangi bir anlaşmanın tamamlanmasının birkaç gün daha sürebileceğini söyledi.
BÖLGEDE DİPLOMASİ ÇAĞRISI ÖNE ÇIKIYOR
ABD ordusu güney İran'da öz savunma saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları ise İran hava sahasına girdikleri iddia edilen bir F-35 savaş uçağı ve birkaç insansız hava aracını hedef aldığını öne sürdü.
Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere bölgesel güçler, daha fazla askeri tırmanmanın İran'ı komşu devletlere karşı misillemeye sevk edebileceği endişesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ı diplomasiye başvurmaya zorluyor.