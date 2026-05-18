Fikirtepe’de tarihi teslimat başladı: 11 bin 729 anahtar sahibini buluyor!

İstanbul'un en sancılı kentsel dönüşüm süreçlerinden biri olarak gösterilen Fikirtepe'de yıllardır süren belirsizlik sona erdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde tamamlanan Yeni Fikirtepe Projesi'nde teslimatlar bugün itibarıyla başladı. Proje kapsamında depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürecin yıllarca çözülemeyen bir soruna dönüştüğünü belirterek, "Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük" ifadelerini kullandı.