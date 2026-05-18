Fikirtepe'de tarihi teslimat başladı: 11 bin 729 anahtar sahibini buluyor!

İstanbul Fikirtepe kentsel dönüşüm projesinde anahtar teslim süreci resmen başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde tamamlanan Yeni Fikirtepe Projesi kapsamında depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim ediliyor. Bakan Murat Kurum'un "Yılların kangreni çözüldü" sözleriyle duyurduğu projede konut teslimatı sorgulama ve hak sahibi bilgilendirme ekranı da erişime açıldı. İşte Fikirtepe konut teslimleri son durum gelişmeleri.

İstanbul'un en sancılı kentsel dönüşüm süreçlerinden biri olarak gösterilen Fikirtepe'de yıllardır süren belirsizlik sona erdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde tamamlanan Yeni Fikirtepe Projesi'nde teslimatlar bugün itibarıyla başladı. Proje kapsamında depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürecin yıllarca çözülemeyen bir soruna dönüştüğünü belirterek, "Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük" ifadelerini kullandı.

"25 BİNE YAKIN VATANDAŞIMIZ YENİ KONUTLARA YERLEŞECEK"

Bakan Kurum açıklamasında, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 25 bin kişinin afetlere dayanıklı yeni yaşam alanlarına taşınacağını söyledi.

Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'mız ve Emlak Konut eliyle Yeni Fikirtepe'de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamladık. 25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz. Bugün itibarıyla teslimatlara başlıyoruz. Eğitim, sağlık ve spor tesisleri, camileri 120 bin metrekarelik millet bahçesi de kazandırdığımız Yeni Fikirtepe Projemiz milletimize hayırlı olsun"

SÜREÇ YILLARCA ÇIKMAZA GİRMİŞTİ

Fikirtepe, 2005 yılında "Özel Proje Alanı", 2007'de "Kentsel Dönüşüm Alanı", 2013 yılında ise Bakanlar Kurulu kararıyla "Riskli Alan" ilan edilmişti.

Ancak özel sektör tarafından başlatılan projelerin önemli bölümü tamamlanamadı. Plan iptalleri, uzlaşmazlıklar ve finansal sorunlar nedeniyle süreç yıllarca tıkandı. Evleri yıkılan çok sayıda hak sahibi uzun süre mağduriyet yaşadı.

2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın devreye girmesiyle birlikte dönüşüm süreci yeniden yapılandırıldı. Çalışmalar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut GYO koordinasyonunda yürütüldü.

SOSYAL DONATI ALANLARIYLA YENİ YAŞAM MERKEZİ OLUŞTURULDU

Yeni Fikirtepe Projesi'nde yalnızca konut değil, sosyal yaşam alanları da planlamaya dahil edildi. Proje alanının yüzde 55'i sosyal donatı alanı olarak düzenlendi.

Çalışmalar kapsamında bölgede:

  • 11 cami
  • 8 eğitim tesisi
  • 1 sağlık tesisi
  • 1 spor tesisi
  • Sosyal ve kültürel alanlar
  • Yaklaşık 120 bin metrekarelik millet bahçesi

hayata geçirildi.

Bakanlık, projeyle birlikte hem vatandaş mağduriyetinin giderildiğini hem de depreme dayanıklı modern bir yaşam alanının oluşturulduğunu belirtti.

HAK SAHİPLERİ BİLGİLERE İNTERNET ÜZERİNDEN ULAŞABİLECEK

Teslim sürecinin başlamasıyla birlikte hak sahipleri, bağımsız bölümlerine ilişkin bilgilere Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişebilecek.

Anahtar teslim işlemleri ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ofisleri aracılığıyla yürütülecek.

Ezgi Polat
Ezgi Polat Takvim.com.tr Ekonomi