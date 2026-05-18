Fikirtepe'de tarihi teslimat başladı: 11 bin 729 anahtar sahibini buluyor!
İstanbul Fikirtepe kentsel dönüşüm projesinde anahtar teslim süreci resmen başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde tamamlanan Yeni Fikirtepe Projesi kapsamında depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim ediliyor. Bakan Murat Kurum'un "Yılların kangreni çözüldü" sözleriyle duyurduğu projede konut teslimatı sorgulama ve hak sahibi bilgilendirme ekranı da erişime açıldı. İşte Fikirtepe konut teslimleri son durum gelişmeleri.
Ezgi Polat