AJet'ten 19 Mayıs'a özel kampanya: 12-27 yaş arası gençlere biletler yüzde 30 indirimli!
AJet, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na özel indirim kampanyasını duyurdu. Mobil uygulamaya özel yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim fırsatından 12-27 yaş arası gençler yararlanabilecek. Peki AJet indirimli bilet satışı ne zaman bitecek, seyahat tarihleri hangi ayları kapsıyor? İşte sonbahar döneminde avantajlı seyahat etmek isteyenler için AJet 19 Mayıs kampanya şartları ve tüm detaylar.
- AJet, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 12-27 yaş arası genç yolculara özel yüzde 30 indirimli bir kampanya başlattı.
- Kampanya dahilindeki biletler 18-19 Mayıs 2026 tarihlerinde satın alınabilecek ve 1 Eylül - 10 Kasım 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.
- İndirimler yalnızca AJet'in mobil uygulaması üzerinden yapılacak işlemlerde geçerli olacak ve tüm koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli sunulacak.
- Kampanya, AJet'in tarifeli yurt içi seferlerini kapsayacak ve vergiler ile harçlar kampanya ücretine dahil edilmeyecek.
- AJet, kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı iptal etme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.
AJet, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında genç yolculara özel yeni bir kampanya başlattı. Mobil uygulama üzerinden satın alınacak yurt içi uçak biletlerinde yüzde 30 indirim uygulanacak.
Kampanya, 12-27 yaş arasındaki yolcuları kapsıyor. İndirimli biletler 18-19 Mayıs 2026 tarihlerinde satın alınabilecek. Kampanya kapsamında alınan biletler ise 1 Eylül - 10 Kasım 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.
KAMPANYA SADECE MOBİL UYGULAMADA GEÇERLİ
AJet'in duyurduğu kampanya yalnızca mobil uygulama üzerinden yapılacak işlemlerde geçerli olacak. İndirim, AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli yurt içi seferleri kapsayacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanya dahilindeki biletlerde koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli sunulacak.
SONBAHAR DÖNEMİNE AVANTAJLI SEYAHAT FIRSATI
Kampanya, özellikle sonbahar döneminde seyahat planı yapan gençlere hitap ediyor. Kapadokya'dan İzmir'e, Antalya'dan Karadeniz rotalarına kadar birçok destinasyonda avantajlı ulaşım imkanı sağlanacak.
Yeni eğitim dönemi öncesinde kısa bir tatil planlamak isteyen ya da şehirler arası yolculuk hazırlığında olan gençler için kampanya dikkat çekiyor.
KAMPANYANIN ŞARTLARI NELER?
AJet'in paylaştığı bilgilere göre kampanyanın öne çıkan detayları şöyle:
- İndirim oranı yüzde 30 olarak uygulanacak.
- Vergi ve harçlar kampanya ücretine dahil olmayacak.
- Kampanyadan sadece 12-27 yaş aralığındaki yolcular yararlanabilecek.
- Biletleme işlemleri 18-19 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak.
- Seyahat tarihleri 1 Eylül – 10 Kasım 2026 dönemini kapsayacak.
- Kampanya tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.
- Tek yön biletlerde uygulanacak indirim, gidiş-dönüş uçuşlarda da kullanılabilecek.
- Tüm koltuk seçimleri kampanya kapsamında yüzde 30 indirimli sunulacak.
- Kampanya sadece AJet Mobil uygulamasında geçerli olacak.
ŞİRKETTEN KAMPANYA UYARISI
AJet, kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı iptal etme hakkını saklı tuttuğunu belirtti. Şirket ayrıca kurallara aykırı işlemlerle ilgili yasal süreç başlatabileceğini de duyurdu.