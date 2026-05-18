AJet, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında genç yolculara özel yeni bir kampanya başlattı. Mobil uygulama üzerinden satın alınacak yurt içi uçak biletlerinde yüzde 30 indirim uygulanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanya dahilindeki biletlerde koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli sunulacak.

Kampanya kapsamında alınan biletler sonbahar dönemindeki yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.

Kampanya, özellikle sonbahar döneminde seyahat planı yapan gençlere hitap ediyor. Kapadokya'dan İzmir'e, Antalya'dan Karadeniz rotalarına kadar birçok destinasyonda avantajlı ulaşım imkanı sağlanacak.

Yeni eğitim dönemi öncesinde kısa bir tatil planlamak isteyen ya da şehirler arası yolculuk hazırlığında olan gençler için kampanya dikkat çekiyor.