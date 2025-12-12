Canlı döviz kuru 12 Aralık: Dolar ve euro ne kadar oldu?
Döviz kurunda yeni tablo merak ediliyor ve araştırılıyor. Dolar, haftanın beşinci işlem gününde sabah saatleri itibarıyla 42,6917 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 50,1685 TL bandında yer alıyor. Serbest piyasadaki anlık döviz hareketleri yakından takip edilirken, “Dolar bugün kaç TL?”, “Euro ne kadar oldu?”, “Döviz kurunda son durum ne?” sorularının yanıtları merak konusu. İşte güncel rakamlar ve piyasadaki son durum...
Dolar ne kadar oldu?
|Değişim
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|%0,24
|42,6883
|42,6988
Euro ne kadar oldu?
|Değişim
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|%0,02
|50,1332
|50,1421
İngiliz sterlini ne kadar oldu?
|Değişim
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|%0,14
|57,1494
|57,1639
