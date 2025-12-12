PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e geriledi.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı! Yıl sonu beklentisi 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,4245'ten 43,0587'ye, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 50,6169'dan 51,0809'a yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 20,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 21,3 milyar dolara, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 24,3 milyar dolardan 25,2 milyar dolara çıktı.

CARİ YIL İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,5'E ÇIKTI

Ankette, cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,5'e ve gelecek yıl için yüzde 3,9'a çıktı.

Aralıkta TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 38,2, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,01 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 35,55 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 28,15'e düştü.

