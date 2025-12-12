AJet’ten kaçırılmayacak fırsat: Yurt dışına yüzde 40 indirimli biletler satışta! İşte tarihler

(Kaynak: AA)

YURT DIŞINA YÜZDE 40 İNDİRİMLİ BİLETLER SATIŞTA

Şirket tarafından yapılan duyuruya göre, indirimli bilet satışları 13 Aralık saat 23.59'a kadar devam edecek. Kampanyadan alınacak biletler, 15 Ocak–12 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt dışı uçuşlarında kullanılabilecek.

Kampanya yalnızca Basic paket ücretlerinde değil; EcoJet, Flex ve Premium biletlerde de ek %40 indirim sağlayacak. İndirime sunulan biletler, yalnızca AJet.com üzerinden ve AJet Mobil uygulaması aracılığıyla satın alınabilecek.