AJet’ten kaçırılmayacak fırsat: Yurt dışına yüzde 40 indirimli biletler satışta! İşte tarihler

AJet, yurt dışı seyahat planı yapanlara fırsat sunarak bilet fiyatlarında büyük indirime gitti. Havayolu şirketi, belirlenen tarihlerde yapılacak satın alımlarda geçerli olmak üzere yurt dışı uçuşlarında yüzde 40 indirim kampanyası başlattığını duyurdu. İşte geçerli tarihler…

Geniş destinasyon seçenekleri ve erken rezervasyon avantajıyla dikkat çeken kampanya, uygun fiyatlı seyahat arayanların ilgisini kısa sürede üzerine çekti. İşte AJet'ten indirimli bilet kampanyası…

YURT DIŞINA YÜZDE 40 İNDİRİMLİ BİLETLER SATIŞTA

Şirket tarafından yapılan duyuruya göre, indirimli bilet satışları 13 Aralık saat 23.59'a kadar devam edecek. Kampanyadan alınacak biletler, 15 Ocak–12 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt dışı uçuşlarında kullanılabilecek.

Kampanya yalnızca Basic paket ücretlerinde değil; EcoJet, Flex ve Premium biletlerde de ek %40 indirim sağlayacak. İndirime sunulan biletler, yalnızca AJet.com üzerinden ve AJet Mobil uygulaması aracılığıyla satın alınabilecek.

TÜM YURT DIŞI UÇUŞLARDA GEÇERLİ (KUZEY KIBRIS HARİÇ)

Avrupa'dan Balkanlar'a, Orta Doğu'dan popüler turistik rotalara kadar tüm yurt dışı destinasyonlarda geçerli olan kampanya, uygun fiyatlı seyahat arayanlara önemli avantajlar sunuyor.

Kampanyaya dair öne çıkan detaylar şöyle:

Biletler %40 indirimle satışta olacak.

Satışlar 12 Aralık 2025 saat 11.00 itibarıyla başlayacak (Türkiye saati, UTC+3).

İndirim, 15 Ocak–12 Mart 2026 arasındaki tüm yurt dışı uçuşlarında geçerli olacak.

Kuzey Kıbrıs uçuşları kampanya kapsamı dışında tutuldu.

İndirim, yalnızca AJet'in tarifeli seferlerinde geçerli olacak.

Vergi ve harçlar indirime dahil değil.

Kampanya, diğer indirim ve fırsatlarla birleştirilemeyecek.

AJet, kampanya koşullarını değiştirme veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutuyor.

Koşullara aykırı durumlarda şirket, gerekli hukuki adımları atma yetkisine sahip.

