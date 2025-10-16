Nadir element rezervleri neden tartışılıyor?

Türkiye, enerji ve madencilikte stratejik adımlar atmaya devam ediyor... Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yapılan araştırmalar, 694 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervini ortaya çıkardı. Ağır sanayi, savunma ve yeni nesil araçlardan uçak motorlarına kadar kritik öneme sahip bu kaynaklar sayesinde Türkiye, Çin’in ardından dünyada ikinci büyük rezerve sahip ülke konumuna yükseldi. Başkan Erdoğan, sahadaki rezervlerin hiçbir ülkeye verilmesinin söz konusu olmadığını vurgularken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, rezervlere ilişkin özellikle Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde ciddia araştırmalar yapıldığını belirtti.