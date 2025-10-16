PODCAST CANLI YAYIN
Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? A Haber ekranlarında önemli açıklamalar

Türkiye, enerji ve madencilikte stratejik adımlar atmaya devam ediyor... Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yapılan araştırmalar, 694 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervini ortaya çıkardı. Ağır sanayi, savunma ve yeni nesil araçlardan uçak motorlarına kadar kritik öneme sahip bu kaynaklar sayesinde Türkiye, Çin’in ardından dünyada ikinci büyük rezerve sahip ülke konumuna yükseldi. Başkan Erdoğan, sahadaki rezervlerin hiçbir ülkeye verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı. Detaylar A Haber ekranlarında açıklandı

Çekmeköy'de İETT otobüs kazası kamerada! Çamlık durağındaki kaza anı güvenlik kamerası videosu!
Çekmeköy Çamlık'ta ölümlü İETT otobüsü kaza anı kamerada!
Maraş'ta SUV tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Çekmeköy Çamlık'ta İETT otobüsü durağa daldı: 1 ölü, 4 yaralı!
