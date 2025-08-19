Türkiye enerjide gücünü gösteriyor! Petrol ve doğal gazda gurur tablosu: 4 milyon varil petrol, 288 milyon metreküp doğal gaz üretimi

Bakan Bayraktar hedeflerinin kendi ihtiyacını kendisi karşılayabilen bir ülke olmak olduğunu söyledi (AA)

HEDEFİMİZ TAM BAĞIMSIZLIK

'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefiyle hareket ettiklerini ifade eden Bakan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, bu hedef doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışındaki çalışmalarımızı hızlandıracak, inşallah bu alanda kendi kendine yeten bir ülke haline geleceğiz" değerlendirmesini yaptı.