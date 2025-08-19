SON DAKİKA
Türkiye enerjide gücünü gösteriyor! Petrol ve doğal gazda gurur tablosu: 4 milyon varil petrol, 288 milyon metreküp doğal gaz üretimi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Temmuz ayında yurt içi ve yurt dışı toplam üretimle Türkiye'nin petrol ihtiyacının %15’ini, doğal gaz ihtiyacının ise %16’sını karşıladığını açıkladı. "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmaların artarak süreceğini belirtti.

Giriş Tarihi :19 Ağustos 2025 , 15:23
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hem petrol hem de doğal gazda yerli üretimi hız kesmeden sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yurt içi ve yurt dışında çalışmaların artarak devam edeceğini açıkladı. Temmuz ayında Türkiye genelindeki sahalarda toplam petrol üretimi 4 milyon varil olurken, aylık doğal gaz üretimi ise toplam 288 milyon metreküp şeklinde gerçekleşti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması için 'gece-gündüz' demeden çalıştıklarını vurguladı. Bayraktar, "Gabar ve Sakarya Gaz Sahası başta olmak üzere yurt içindeki mevcut petrol ve doğal gaz petrol üretimimizi çok daha yukarılara taşıyacağız." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Temmuz ayı verilerini paylaştıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Temmuz ayı verilerini paylaştı

YURT DIŞI ÜRETİMİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Yurt dışındaki petrol ve doğal gaz üretiminin de önemli bir boyuta ulaştığını belirten Bakan Bayraktar, yurt dışında aylık 339 milyon metreküp doğal gaz, 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Bayraktar, "Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarımız sayesinde ülkemizin petrol ihtiyacının yüzde 15'ini, doğal gaz ihtiyacının ise yüzde 16'sını kendimiz karşılıyoruz" diye konuştu.

Bakan Bayraktar hedeflerinin kendi ihtiyacını kendisi karşılayabilen bir ülke olmak olduğunu söyledi (AA)Bakan Bayraktar hedeflerinin kendi ihtiyacını kendisi karşılayabilen bir ülke olmak olduğunu söyledi (AA)

HEDEFİMİZ TAM BAĞIMSIZLIK

'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefiyle hareket ettiklerini ifade eden Bakan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, bu hedef doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışındaki çalışmalarımızı hızlandıracak, inşallah bu alanda kendi kendine yeten bir ülke haline geleceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Berat Albayrakın enerji vizyonuyla madencilikte altın dönem! Dış ticaret açığını kapatacak kaynak... 3.5 trilyon dolarlık potansiyelBerat Albayrakın enerji vizyonuyla madencilikte altın dönem! Dış ticaret açığını kapatacak kaynak... 3.5 trilyon dolarlık potansiyel
Berat Albayrak'ın enerji vizyonuyla madencilikte 'altın' dönem! Dış ticaret açığını kapatacak kaynak... 3.5 trilyon dolarlık potansiyel

