Kadraj Galeri Kadraj İkon 2 milyon liranın 1 aylık faiz getirisi belli oldu

2 milyon liranın 1 aylık faiz getirisi belli oldu

Merkez Bankası faiz indiriminden sonra bankaların mevduat faiz oranları güncellendi. 2 milyon TL'nin 1 aylık net getirisi hangi bankada ne kadar? İşte en yüksek faiz veren bankalar listesi (19 Ağustos 2025)

Giriş Tarihi: 19.08.2025 14:59
19 Ağustos 2025: 2 milyon liranın 1 aylık faiz getirisi belli oldu

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi. Bu kararın ardından bankalar, hem mevduat faiz oranlarında hem de kredi ürünlerinde hızlı güncellemeler yaptı. Peki, bugün itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte detaylı liste…

19 Ağustos 2025: 2 milyon liranın 1 aylık faiz getirisi belli oldu

📈 BANKALARIN 2 MİLYON TL İÇİN GÜNCEL FAİZ ORANLARI VE NET GETİRİLERİ

ING

Faiz Oranı: %49

Net Getiri: 70.882 TL

Vade Sonu Tutar: 2.070.882 TL

Odea Bank

Faiz Oranı: %47

Net Getiri: 67.989 TL

Vade Sonu Tutar: 2.067.989 TL

19 Ağustos 2025: 2 milyon liranın 1 aylık faiz getirisi belli oldu

CEPTETEB

Faiz Oranı: %46

Net Getiri: 66.542 TL

Vade Sonu Tutar: 2.066.542 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %46

Net Getiri: 66.542 TL

Vade Sonu Tutar: 2.066.542 TL

19 Ağustos 2025: 2 milyon liranın 1 aylık faiz getirisi belli oldu

DenizBank

Faiz Oranı: %45

Net Getiri: 65.096 TL

Vade Sonu Tutar: 2.065.096 TL

Akbank

Faiz Oranı: %45

Net Getiri: 65.096 TL

Vade Sonu Tutar: 2.065.096 TL

19 Ağustos 2025: 2 milyon liranın 1 aylık faiz getirisi belli oldu

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %44,50

Net Getiri: 64.373 TL

Vade Sonu Tutar: 2.064.373 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %43,50

Net Getiri: 62.926 TL

Vade Sonu Tutar: 2.062.926 TL