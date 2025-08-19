19 Ağustos 2025: 2 milyon liranın 1 aylık faiz getirisi belli oldu

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi. Bu kararın ardından bankalar, hem mevduat faiz oranlarında hem de kredi ürünlerinde hızlı güncellemeler yaptı. Peki, bugün itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte detaylı liste…