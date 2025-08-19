19 Ağustos 2025: 2 milyon liranın 1 aylık faiz getirisi belli oldu

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi. Bu kararın ardından bankalar, hem mevduat faiz oranlarında hem de kredi ürünlerinde hızlı güncellemeler yaptı. Peki, bugün itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte detaylı liste… 📈 BANKALARIN 2 MİLYON TL İÇİN GÜNCEL FAİZ ORANLARI VE NET GETİRİLERİ ING Faiz Oranı: %49 CEPTETEB Faiz Oranı: %46 Net Getiri: 66.542 TL Vade Sonu Tutar: 2.066.542 TL QNB Finansbank Faiz Oranı: %46 Net Getiri: 66.542 TL Vade Sonu Tutar: 2.066.542 TL DenizBank Faiz Oranı: %45 Net Getiri: 65.096 TL Vade Sonu Tutar: 2.065.096 TL Akbank Faiz Oranı: %45 Net Getiri: 65.096 TL Vade Sonu Tutar: 2.065.096 TL Garanti BBVA Faiz Oranı: %44,50 Net Getiri: 64.373 TL Vade Sonu Tutar: 2.064.373 TL Yapı Kredi Faiz Oranı: %43,50 Net Getiri: 62.926 TL Vade Sonu Tutar: 2.062.926 TL Enpara.com Faiz Oranı: %43,50 Net Getiri: 62.926 TL Vade Sonu Tutar: 2.062.926 TL Türkiye İş Bankası Faiz Oranı: %37 Net Getiri: 53.523 TL Vade Sonu Tutar: 2.053.523 TL BU BANKALAR ARASINDA EN YÜKSEK FAİZİ KİM VERİYOR? En yüksek faiz oranını %49 ile ING veriyor 2 milyon TL'nin 1 aylık en yüksek net getirisi 70.882 TL. Faiz indirimi sonrası birçok banka, oranlarını 43-46 bandına çekti. Büyük bankalar (İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti) daha düşük oranlarla öne çıkarken, dijital bankacılık platformları ve yeni nesil finans kuruluşları daha yüksek faiz oranları sunmaya devam ediyor. 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi hangi bankada en yüksek? 19 Ağustos 2025 itibarıyla en yüksek faiz oranını %49 ile ING veriyor. 2 milyon TL'nin 1 aylık net getirisi yaklaşık 70.882 TL oluyor. Faiz oranları neden düştü? Merkez Bankası'nın politika faizini %46'dan %43'e indirmesi, bankaların da mevduat faizlerini aşağı yönlü revize etmesine yol açtı. Dijital bankaların faiz oranları neden daha yüksek? Dijital bankalar şube maliyetleri düşük olduğu için müşterilerine daha yüksek faiz oranları sunabiliyor. Mevduat faizi mi, katılım bankalarında kâr payı mı daha avantajlı? Kâr payı oranları genellikle mevduat faizine yakın seyrediyor. Ancak tercih, yatırımcının faiz hassasiyetine ve bankanın sunduğu ek avantajlara göre değişiyor. Mevduat faizi vergisi var mı? Evet. Mevduat gelirlerinden %5 stopaj kesiliyor. Bu nedenle açıklanan net getiriler, vergiler düşüldükten sonraki rakamlardır. Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır KAYNAK: takvim.com.tr