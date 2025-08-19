SON DAKİKA
Canlı altın fiyatları 19 Ağustos 2025 || Ons, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL, ne kadar oldu?

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere güncel alış ve satış fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. 19 Ağustos 2025 itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Peki ons, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL, ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi :19 Ağustos 2025 , 15:56 Güncelleme Tarihi :19 Ağustos 2025 , 16:09
Döviz kurlarındaki hareketlilik ve ons altındaki dalgalanmalar iç piyasada altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Günün son rakamlarına göre gram altın, çeyrek ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere Kapalıçarşı'da işlem gören altın türlerinde alış ve satış fiyatları merak ediliyor. İşte 19 Ağustos 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları tablosu…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ürün Alış Satış
ALTIN (TL/GR) 4.386,36 4.386,87
22 Ayar Bilezik 4.015,96 4.032,19
Altın (ONS) 3.335,98 3.336,32
Altın ($/kg) 106.729,00 106.742,00
Altın (Euro/kg) 124.727,00 124.742,00
Cumhuriyet Altını 28.607,00 28.750,00
Yarım Altın 14.348,00 14.441,00
Çeyrek Altın 7.174,00 7.221,00
Reşat Altını 28.639,47 28.782,95
Kulplu Reşat Altını 28.641,69 28.785,20
22 Ayar Altın TL/Gr 4.002,96 4.207,56
18 Ayar Altın TL/Gr 3.202,04 3.202,42
14 Ayar Altın TL/Gr 2.404,59 3.368,59
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 70.515,74 71.624,36
Kapalıçarşı Beşli Altın 142.794,38 145.542,11
Gremse Altın 70.515,74 72.109,50
Ata Altın 29.087,74 29.814,08
Tam Altın 28.206,30 28.755,59
Külçe Altın ($) 107.270,00 107.320,00
Has Altın 4.364,43 4.364,94
Hamit Altın 28.639,47 28.782,95

CANLI ALTIN FİYATLARI

