Canlı altın fiyatları 19 Ağustos 2025 || Ons, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL, ne kadar oldu?

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve ons altındaki dalgalanmalar iç piyasada altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Günün son rakamlarına göre gram altın, çeyrek ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere Kapalıçarşı'da işlem gören altın türlerinde alış ve satış fiyatları merak ediliyor. İşte 19 Ağustos 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları tablosu…
(AA)
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
|Ürün
|Alış
|Satış
|ALTIN (TL/GR)
|4.386,36
|4.386,87
|22 Ayar Bilezik
|4.015,96
|4.032,19
|Altın (ONS)
|3.335,98
|3.336,32
|Altın ($/kg)
|106.729,00
|106.742,00
|Altın (Euro/kg)
|124.727,00
|124.742,00
|Cumhuriyet Altını
|28.607,00
|28.750,00
|Yarım Altın
|14.348,00
|14.441,00
|Çeyrek Altın
|7.174,00
|7.221,00
|Reşat Altını
|28.639,47
|28.782,95
|Kulplu Reşat Altını
|28.641,69
|28.785,20
|22 Ayar Altın TL/Gr
|4.002,96
|4.207,56
|18 Ayar Altın TL/Gr
|3.202,04
|3.202,42
|14 Ayar Altın TL/Gr
|2.404,59
|3.368,59
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|70.515,74
|71.624,36
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|142.794,38
|145.542,11
|Gremse Altın
|70.515,74
|72.109,50
|Ata Altın
|29.087,74
|29.814,08
|Tam Altın
|28.206,30
|28.755,59
|Külçe Altın ($)
|107.270,00
|107.320,00
|Has Altın
|4.364,43
|4.364,94
|Hamit Altın
|28.639,47
|28.782,95
CANLI ALTIN FİYATLARI