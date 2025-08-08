Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de açıkladı: Enerjide devlet desteği 900 milyar TL'yi aştı | İsrail'e tepki | Suriye mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Gazze'yi işgal planına tepki gösteren Bayraktar, "Dünya İsrail'e karşı durmalı" dedi. Suriye'ye ilk gaz akışının başladığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Suriye'de istikrarın önemine vurgu yaptı. Bakan Alparslan Bayraktar, doğal gaz ve elektrikte devlet desteğinin 900 milyar TL'yi aştığını belirterek Diyarbakır'dan beklenen petrol keşfini "Büyük potansiyel var" diyerek açıkladı.