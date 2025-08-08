Kuyumcular peşine düştü! Yastık altına altın atanlara piyango vurdu: 1 tanesi 70.772 TL oldu

ALTINDA REKOR SERİSİ SÜRÜYOR

Altın, dünya genelinde yatırımcının güvenli limanı olarak görülüyor. Özellikle İsrail ile İran arasında yaşanan bölgesel gerilimler, altına olan talebi artırıyor ve fiyatları yukarı çekiyor. Bu durum, Türkiye'de küçük ve orta ölçekli yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Özellikle çeyrek, yarım, tam ve gremse altın fiyatlarında artış sürüyor. Türkiye'de halk arasında en çok rağbet gören altın türlerinden biri olan gremse altın, yatırımcısına büyük kazanç sağlıyor. Son dönemde fiyatı yükselen gremse altın, özellikle fiyatı artarken bulunurluğu azaldığı için kuyumcuların dikkatini çekiyor.