Kuyumcular peşine düştü! Yastık altına altın atanlara piyango vurdu: 1 tanesi 70.772 TL oldu

Türkiye'de yatırımcının en çok tercih ettiği altın türleri arasında bulunan gremse altının fiyatı da 70 bin lirayı aşarak yeni bir rekora imza atıyor. ALTINDA REKOR SERİSİ SÜRÜYOR Altın, dünya genelinde yatırımcının güvenli limanı olarak görülüyor. Özellikle İsrail ile İran arasında yaşanan bölgesel gerilimler, altına olan talebi artırıyor ve fiyatları yukarı çekiyor. Bu durum, Türkiye'de küçük ve orta ölçekli yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Özellikle çeyrek, yarım, tam ve gremse altın fiyatlarında artış sürüyor. Türkiye'de halk arasında en çok rağbet gören altın türlerinden biri olan gremse altın, yatırımcısına büyük kazanç sağlıyor. Son dönemde fiyatı yükselen gremse altın, özellikle fiyatı artarken bulunurluğu azaldığı için kuyumcuların dikkatini çekiyor. GREMSE ALTINA YOĞUN TALEP Gremse altın, yatırımcıların gözdesi haline gelirken piyasalarda fiziki gremse altın bulmak zorlaşıyor. Darphane, üretimini artırsa da talep yüksek kalıyor. Kuyumcular ise stok sıkıntısı yaşadıkları gremse altını bulmak için çaba gösteriyor. Son fiyat bilgilerine göre, gremse altının fiyatı 70.772 TL'ye kadar çıktı. Bu rakam, geçmişte altın biriktiren ya da kenarda az miktarda gremse altın saklayanlar için büyük bir kazanç anlamına geliyor. KIYIYA KÖŞEYE ALTIN KOYANLAR KAZANDI Fiyatlardaki bu yükseliş, geçmişte altın biriktirenlerin yüzünü güldürüyor. Özellikle kıyıda köşede altın saklayanlar, bugün itibarıyla büyük kâr elde ediyor. Tek bir gremse altın bozduran kişi, yaklaşık 71 bin liraya yakın bir nakit para elde edebiliyor. Kuyumcular da talebin artması nedeniyle, bazı durumlarda fiziki altın alımında farklı teklifler yapmaya başladı. Özellikle stokların azaldığı gremse gibi nadir bulunan altın türlerinde fiyatlar ve ilgi artış gösteriyor. ALTIN FİYATLARI YATIRIMCININ UMUDU OLMAYA DEVAM EDİYOR Son aylarda yaşanan ekonomik dalgalanmalarda altın, yatırımcının en güvenilir limanı olarak öne çıkıyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel belirsizlikler altın fiyatlarını destekliyor. Türkiye'de de birçok kişi, tasarruflarını altına yönlendirerek değerlerini korumaya çalışıyor. Yatırımcılar, özellikle gremse altın gibi çeşitlere yönelerek portföylerini çeşitlendiriyor. Çünkü bu tür altınlar hem fiziki olarak bulunması zor hem de fiyat artışında avantaj sağlıyor. ALTIN FİYATLARI Alış Satış % ALTIN (TL/GR) 4.448,96 4.449,46 0,33% 22 Ayar Bilezik 4.040,25 4.065,95 0,06% Altın (ONS) 3.399,30 3.399,68 0,11% Altın ($/kg) 108.790,00 108.803,00 0,14% Altın (Euro/kg) 126.983,00 126.998,00 0,14% Cumhuriyet Altını 28.820,00 28.996,00 -0,05% Yarım Altın 14.455,00 14.565,00 -0,05% Çeyrek Altın 7.227,00 7.282,00 -0,05% Reşat Altını 28.852,47 29.028,95 0,06% Kulplu Reşat Altını 28.854,69 29.031,20 0,07% 22 Ayar Altın TL/Gr 4.032,56 4.243,18 -0,06% 18 Ayar Altın TL/Gr 3.247,74 3.248,11 0,33% 14 Ayar Altın TL/Gr 2.422,80 3.392,97 -0,05% Kapalıçarşı Ziynet 2.5 70.772,69 71.902,83 0,26% Kapalı Çarşı Beşli Altın 143.380,85 146.175,35 0,30% Gremse Altın 70.772,69 72.389,85 0,26% Ata Altın 29.193,73 29.929,99 0,26% Tam Altın 28.322,14 28.880,71 0,30% Külçe Altın ($) 108.350,00 108.400,00 0,31% Has Altın 4.426,47 4.426,99 0,33% Hamit Altın 28.852,47 29.028,95 0,06% Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır