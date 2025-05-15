Bakanlık açıkladı! Hileli ürün listesi şok etti: Peynirde ilaç, sucuk ve pidede sakatat

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Listeye yeni ürünler eklendi.

Taklit ve tağşiş yapılan baharat, şarküteri, yağ ve peynir markaları ifşa edildi. Son yapılan testlerde, baharatlarda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, peynirde natamisin ve bitkisel yağ, zeytinyağında tohum yağı, pide, lahmacun ve etli ekmek harcında da karaciğer, kalp ve taşlık tespit edildi. Listede 7 sucuk markası da yer aldı. Piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti ve soya, dana sucukta kanatlı eti ve deri dokusu bulundu.

Son denetimlerde 7 sucuk markasının ürünleri hileli çıktı. Peynirde de küf oluşumunu engellemek için kullanılan natamisin bulundu.