AJET yurt dışı bilet fırsatı 2025: AJET 40 dolar ucuz bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Almanya, İsviçre, Belçika...
Yaz tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler için AJet'ten sevindiren bir haber geldi. AJet, 2025 yaz sezonuna özel başlattığı kampanya ile Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarını yalnızca 40 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Ekonomik seyahat arayışında olanlar için büyük fırsat sunan kampanya, sınırlı destinasyonları kapsıyor.
Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 11:54