Kadraj Galeri Kadraj İkon AJET yurt dışı bilet fırsatı 2025: AJET 40 dolar ucuz bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Almanya, İsviçre, Belçika...

AJET yurt dışı bilet fırsatı 2025: AJET 40 dolar ucuz bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Almanya, İsviçre, Belçika...

Yaz tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler için AJet'ten sevindiren bir haber geldi. AJet, 2025 yaz sezonuna özel başlattığı kampanya ile Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarını yalnızca 40 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Ekonomik seyahat arayışında olanlar için büyük fırsat sunan kampanya, sınırlı destinasyonları kapsıyor.

Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 11:54
AJET yurt dışı bilet fırsatı 2025: AJET 40 dolar ucuz bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Almanya, İsviçre, Belçika...

AJet, yaz tatiline yurt dışında başlamak isteyen yolcular için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Avrupa ve Orta Doğu'nun popüler şehirlerini kapsayan kampanyayla, 40 dolardan başlayan fiyatlarla tek yön uçak bileti almak mümkün olacak.

AJET yurt dışı bilet fırsatı 2025: AJET 40 dolar ucuz bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Almanya, İsviçre, Belçika...

48 Bin İndirimli Koltuk Satışta
AJet'in duyurduğu kampanya kapsamında, Türkiye çıkışlı (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç) yurt dışı varışlı direkt uçuşlarda geçerli olmak üzere tam 48 bin adet indirimli koltuk satışa sunuldu.

AJET yurt dışı bilet fırsatı 2025: AJET 40 dolar ucuz bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Almanya, İsviçre, Belçika...

Kampanyada sunulan biletler, vergiler dahil olmak üzere 40 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Ancak kampanyanın sınırlı sayıda koltukla sınırlı olduğu ve erken rezervasyonun büyük avantaj sağladığı da vurgulandı.

AJET yurt dışı bilet fırsatı 2025: AJET 40 dolar ucuz bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Almanya, İsviçre, Belçika...

Satışlar Sadece Belirli Kanallar Üzerinden Yapılacak

AJet'in kampanyalı "basic" sınıf biletleri, yalnızca AJet.com, AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden temin edilebilecek. Kampanya dahilindeki biletler, 14 Mayıs 2025 saat 10:00'dan 15 Mayıs 2025 saat 23:59'a kadar satın alınabilecek.

AJET yurt dışı bilet fırsatı 2025: AJET 40 dolar ucuz bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Almanya, İsviçre, Belçika...

Uçuş Tarihleri 1 Haziran – 31 Temmuz Arasında

Kampanya kapsamında alınan biletlerle yolcular, 1 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında seyahat edebilecek. Bu da yaz tatilini planlayanlar için cazip bir seçenek sunuyor. Özellikle yaz aylarında artan bilet fiyatlarını göz önünde bulundurduğumuzda, AJet'in kampanyası bütçe dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.