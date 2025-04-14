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OM Coin ne olacak? Delist iddiaları, neden düştü? Yatırımcılar panikte!

Kripto para piyasasında şok etkisi yaratan gelişme! Mantra Chain blok zincirinin yerel tokenı olan OM Coin, yalnızca 24 saat içinde %90’ın üzerinde değer kaybederek yatırımcıların gündemine oturdu.

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Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 22:42 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 22:42
OM Coin ne olacak? Delist iddiaları, neden düştü? Yatırımcılar panikte!

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13 Nisan'da yaklaşık 6,3 dolar seviyesinden işlem gören OM Coin, 0,50 doların altına gerileyerek adeta çakıldı. Peki, OM Coin neden düştü? Delist riski var mı? İşte tüm detaylar...

Fotoğraflar: XFotoğraflar: X

🌪️ OM Coin Neden Çakıldı?

Son günlerde yaşanan OM Coin krizi, birkaç ana sebebe dayanıyor:

  • Kurucu Ekibin Token Satışı: Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre, Mantra ekibinin ellerindeki büyük miktardaki OM token'ı, tezgah üstü satışlarla (OTC) piyasaya sürdüğü konuşuluyor. Bu durum, "rug pull" yani dolandırıcılık şüphesi uyandırdı.

  • Borsalara Büyük Transfer: Çöküş öncesi günlerde yaklaşık 436 milyon OM token (dolaşımdaki arzın %5'i) borsalara aktarıldı. Bu durum, devasa bir satış baskısı yaratarak fiyatın çökmesine neden oldu.

  • Hack İddiaları: Bazı büyük cüzdanların hacklendiği ve bu yüzden ani satışların yaşandığı öne sürüldü.

  • Likidasyon Baskısı: Mantra kurucu ortağı JP Mullin, merkezi borsaların "pervasız likidasyonları" nedeniyle fiyatın sert şekilde düştüğünü iddia etti. Ancak bazı borsalar, bu iddiaları reddetti.

Kısacası; OM Coin'in düşüşü teknik sorunlardan ziyade psikolojik ve spekülatif satış dalgası ile tetiklendi. FUD (korku, belirsizlik, şüphe) ortamı ise çöküşü hızlandırdı.

🧩 OM COIN DELİST OLACAK MI? BORSALARDAN NET BİR AÇIKLAMA VAR MI?

Şu anda OM Coin'in büyük kripto para borsalarından delist edileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak yatırımcıların tedirginliği devam ediyor.

  • Resmi Duyuru Yok: Binance, OKX, KuCoin gibi büyük platformlardan henüz delist kararı gelmedi.

  • 🗣️ Spekülatif Endişeler: Sosyal medyada bazı kullanıcılar delist olasılığından bahsediyor. Ancak bu söylemler, herhangi bir somut kanıta dayanmıyor.

  • 📉 Fiyat Performansı Takipte: Uzmanlar, OM Coin'in fiyat hareketlerinin birkaç gün daha volatil olabileceğini ve borsaların piyasa koşullarına göre karar verebileceğini belirtiyor.

Sonuç olarak; şu anda delist riski kesinleşmiş değil, ancak yatırımcıların dikkatli olması ve resmi duyuruları takip etmesi tavsiye ediliyor.

📊 ÖZETLE: OM COİN KRİZİNİN KISA BİLANÇOSU

  • 📅 Tarih: 13-14 Nisan 2025

  • 💸 Fiyat Kaybı: %90+

  • 🎯 Ana Sebep: Kurucu ekibin satışları, spekülasyonlar, OTC işlemler ve likidasyon dalgası

  • 🧩 Delist Durumu: Resmi bir karar yok, söylentiler var

📢 UZMAN UYARISI: KRİPTO PİYASASINDA RİSK HER ZAMAN YÜKSEK

Uzmanlar, ani fiyat dalgalanmalarının kripto para piyasalarının doğasında olduğunu vurguluyor. Yatırımcıların panik satışlardan kaçınması ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmesi öneriliyor.

Hatırlatma: Yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para piyasaları yüksek risk içerir.

🔔 Önemli Not: Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Finansal kararlarınızı kendi araştırmanız ve uzman görüşleri doğrultusunda değerlendiriniz.

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