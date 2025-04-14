OM Coin ne olacak? Delist iddiaları, neden düştü? Yatırımcılar panikte!

13 Nisan'da yaklaşık 6,3 dolar seviyesinden işlem gören OM Coin, 0,50 doların altına gerileyerek adeta çakıldı. Peki, OM Coin neden düştü? Delist riski var mı? İşte tüm detaylar...
13 Nisan'da yaklaşık 6,3 dolar seviyesinden işlem gören OM Coin, 0,50 doların altına gerileyerek adeta çakıldı. Peki, OM Coin neden düştü? Delist riski var mı? İşte tüm detaylar...
Son günlerde yaşanan OM Coin krizi, birkaç ana sebebe dayanıyor:
Kurucu Ekibin Token Satışı: Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre, Mantra ekibinin ellerindeki büyük miktardaki OM token'ı, tezgah üstü satışlarla (OTC) piyasaya sürdüğü konuşuluyor. Bu durum, "rug pull" yani dolandırıcılık şüphesi uyandırdı.
Borsalara Büyük Transfer: Çöküş öncesi günlerde yaklaşık 436 milyon OM token (dolaşımdaki arzın %5'i) borsalara aktarıldı. Bu durum, devasa bir satış baskısı yaratarak fiyatın çökmesine neden oldu.
Hack İddiaları: Bazı büyük cüzdanların hacklendiği ve bu yüzden ani satışların yaşandığı öne sürüldü.
Likidasyon Baskısı: Mantra kurucu ortağı JP Mullin, merkezi borsaların "pervasız likidasyonları" nedeniyle fiyatın sert şekilde düştüğünü iddia etti. Ancak bazı borsalar, bu iddiaları reddetti.
Kısacası; OM Coin'in düşüşü teknik sorunlardan ziyade psikolojik ve spekülatif satış dalgası ile tetiklendi. FUD (korku, belirsizlik, şüphe) ortamı ise çöküşü hızlandırdı.
Şu anda OM Coin'in büyük kripto para borsalarından delist edileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak yatırımcıların tedirginliği devam ediyor.
✅ Resmi Duyuru Yok: Binance, OKX, KuCoin gibi büyük platformlardan henüz delist kararı gelmedi.
🗣️ Spekülatif Endişeler: Sosyal medyada bazı kullanıcılar delist olasılığından bahsediyor. Ancak bu söylemler, herhangi bir somut kanıta dayanmıyor.
📉 Fiyat Performansı Takipte: Uzmanlar, OM Coin'in fiyat hareketlerinin birkaç gün daha volatil olabileceğini ve borsaların piyasa koşullarına göre karar verebileceğini belirtiyor.
Sonuç olarak; şu anda delist riski kesinleşmiş değil, ancak yatırımcıların dikkatli olması ve resmi duyuruları takip etmesi tavsiye ediliyor.
📅 Tarih: 13-14 Nisan 2025
💸 Fiyat Kaybı: %90+
🎯 Ana Sebep: Kurucu ekibin satışları, spekülasyonlar, OTC işlemler ve likidasyon dalgası
🧩 Delist Durumu: Resmi bir karar yok, söylentiler var
Uzmanlar, ani fiyat dalgalanmalarının kripto para piyasalarının doğasında olduğunu vurguluyor. Yatırımcıların panik satışlardan kaçınması ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmesi öneriliyor.
Hatırlatma: Yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para piyasaları yüksek risk içerir.
🔔 Önemli Not: Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Finansal kararlarınızı kendi araştırmanız ve uzman görüşleri doğrultusunda değerlendiriniz.