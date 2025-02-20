Kripto dünyasında uzun süredir merakla beklenen Pi Network, 20 Şubat 2025'te ana ağını resmen aktif hâle getirerek altı yıllık sürecini tamamlıyor. Yıllardır Pi Coin madenciliği yapan kullanıcılar ise bu tarihi dönüm noktasıyla birlikte, birikimlerini nasıl satabileceklerini araştırmaya başladı. Piyasada nasıl işlem yapabileceklerini ve Pi Coin'lerini nakde çevirmek için hangi adımları izlemeleri gerektiğini merak eden yatırımcılar için işte detaylar!

Pi Network'ün yerel token'ı olan PI'nin listelenmesi için artık saatler kaldı. Bugün Pi Network, Open Network başlatma vaadini yerine getirdiği takdirde Pi token halka açılacak ve bir dizi borsada işlem görmeye başlayacak. Bu Pi Coin sahipleri için büyük bir adım olacak ve madencilikle kazandıkları coinleri değerlendirme fırsatı doğacak. Peki Pi coin kaç dolar?

PI COİN LİSTELENDİ Mİ? ⚫ Pi Coin, altı yıllık bekleyişin ardından 20 Şubat 2025 tarihinde saat 10:00 - 11:00 (TSİ) arasında halka açılacak ve işlem görmeye başlayacak. Birçok borsa, Pi token'ı listelemeye yönelik planlarını duyurdu. OKX, Bitget ve MEXC gibi platformlar Pi Coin'i listeleyeceklerini açıkladı. Ancak, kripto para dünyası özellikle Binance'in bu konuda atacağı adımı merakla bekliyor.

PI COİN NE ZAMAN AÇILACAK? ⚫ Pi Coin ile ilgili işlemler 12 Şubat 2025'te TSİ 05:45 itibariyle başladı. 20 Şubat 2025'te, piyasaya açılmadan önce, Pi Coin için TSİ 10:00 - 11:00 arasında tek fiyat yöntemiyle işlem yapılması bekleniyor. Aynı gün, saat 11:00 itibarıyla PI/USDT işlem çiftiyle spot işlemler de başlayacak. Kullanıcılar, Pi Coin çekim işlemlerini 21 Şubat 2025'te saat 11:00 itibarıyla gerçekleştirebilecekler.