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14 Nisan BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı!

14 Nisan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 42,67 puan artarak 9.423,62 puandan kapandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,80 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,88 ile spor oldu.

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Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 18:55 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 18:55
14 Nisan BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı!

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,67 puan artarken toplam işlem hacmi 76,1 milyar lira oldu.

Borsa günü yükselişle tamamladı. (Takvim.com.tr arşiv)Borsa günü yükselişle tamamladı. (Takvim.com.tr arşiv)

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,80 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,88 ile spor oldu.

Borsa günü yükselişle tamamladı. (Takvim.com.tr arşiv)Borsa günü yükselişle tamamladı. (Takvim.com.tr arşiv)

Küresel piyasalarda, ABD'nin ithal ettiği bazı teknoloji ürünlerinin karşılıklılık esaslı tarifeler kapsamında değil diğer mevcut tarifeler kapsamında değerlendirileceğine yönelik açıklamalar ile müzakerelere yönelik artan iyimserlikle küresel piyasalarda risk iştahı artarken yurt içi piyasalarda da pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, yarın yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da ZEW endeksleri, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de New York Fed sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.

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