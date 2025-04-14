Kamu işçileri toplu sözleşme zammı Nisan 2025! 4-D kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?

Kamu işçilerinin gözü kulağı Nisan ayında yapılacak kritik açıklamalarda. Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin 4-D statüsündeki işçiyi kapsayan zam pazarlıkları tüm hızıyla sürüyor.

ŞU AN İÇİN ÜZERİNDE ÇALIŞILAN ZAM ÖNERİLERİ ARASINDA

🔸 En düşük günlük ücretin 1.800 TL'ye çıkarılması

🔸 2025'in ilk 6 ayı için %50 zam

🔸 Sonraki 6 aylık dönemlerde %25 zam

🔸 %10 oranında refah payı

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yeni zam oranlarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Zam oranının, artan enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar göz önüne alınarak şekillendirileceği belirtiliyor.

🧩 KAMU TOPLU SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

4-D kamu işçileri için yürütülen görüşmelerin idari maddelerinde büyük ölçüde mutabakata varıldığı öğrenildi. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları, Şubat sonunda taleplerini resmen ileterek masaya oturmuştu. Şimdi ise gözler Bakanlık'ta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 5 gün önce yaptığı bir açıklamada "Ortak bir noktada buluşacağız" diyerek işçiler için umut verici bir mesaj verdi.