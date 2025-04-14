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Kamu işçileri toplu sözleşme zammı Nisan 2025! 4-D kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?

Nisan 2025 itibarıyla kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren toplu sözleşme süreci hız kazanıyor. Özellikle 600 bin 4-D statüsündeki kamu işçisi için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda.

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Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 23:02 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 23:35
Kamu işçileri toplu sözleşme zammı Nisan 2025! 4-D kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?

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Kamu işçilerinin gözü kulağı Nisan ayında yapılacak kritik açıklamalarda. Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin 4-D statüsündeki işçiyi kapsayan zam pazarlıkları tüm hızıyla sürüyor.

ŞU AN İÇİN ÜZERİNDE ÇALIŞILAN ZAM ÖNERİLERİ ARASINDA

🔸 En düşük günlük ücretin 1.800 TL'ye çıkarılması

🔸 2025'in ilk 6 ayı için %50 zam

🔸 Sonraki 6 aylık dönemlerde %25 zam

🔸 %10 oranında refah payı

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yeni zam oranlarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Zam oranının, artan enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar göz önüne alınarak şekillendirileceği belirtiliyor.

🧩 KAMU TOPLU SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

4-D kamu işçileri için yürütülen görüşmelerin idari maddelerinde büyük ölçüde mutabakata varıldığı öğrenildi. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları, Şubat sonunda taleplerini resmen ileterek masaya oturmuştu. Şimdi ise gözler Bakanlık'ta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 5 gün önce yaptığı bir açıklamada "Ortak bir noktada buluşacağız" diyerek işçiler için umut verici bir mesaj verdi.

Fotoğraflar:AAFotoğraflar:AA

📊 Bu toplu sözleşme, yalnızca kamu işçileri için değil, aynı zamanda milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş artışlarını belirleyecek 2026-2027 dönemine yönelik pazarlıkların da zeminini oluşturuyor. Ayrıca Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi gibi özel sektör anlaşmalarına da yön verecek.

🔍 ZAM ORANLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Toplu iş sözleşmeleri, genellikle şu faktörler dikkate alınarak hazırlanıyor:

📈 Enflasyon oranları

🏛️ Ekonomik büyüme ve bütçe olanakları

🤝 Sendikaların talepleri ve pazarlık gücü

🧩 Refah payı uygulamaları

2025 için önerilen %50'lik ilk 6 aylık zam oranı, yüksek enflasyonla mücadele eden kamu işçileri açısından oldukça kritik. Talepler kabul edilirse, kamu çalışanlarının alım gücünün korunması hedefleniyor.

🗓️ KRİTİK TAKVİM: NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık kaynaklarına göre, görüşmelerin Nisan sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Ancak resmi açıklamanın Mayıs ayına sarkması da olasılıklar arasında. Gelişmeler oldukça, hem sendika yetkilileri hem de bakanlık tarafından kamuoyuna bilgilendirme yapılacak.

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