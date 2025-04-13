Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2025 Temmuz zamlı asgari ücret ne kadar olacak?

Temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir zam gelir mi sorusu, hem çalışanların hem işverenlerin en çok merak ettiği başlıklardan biri haline geldi. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son açıklamaları ve olası senaryolar...
Temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir zam gelir mi sorusu, hem çalışanların hem işverenlerin en çok merak ettiği başlıklardan biri haline geldi. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son açıklamaları ve olası senaryolar...
2025 yılı başında asgari ücrete %30 oranında zam yapılmış ve net rakam 22.104 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı boyunca ise herhangi bir ara zam yapılmamıştı. Ancak önceki yıllara baktığımızda;
- 2022 ve 2023 yıllarında Temmuz aylarında asgari ücrete ek zam yapıldığı görülmüştü.
- 2024'te ise hükümet ara zam uygulamasını tercih etmemişti.
Bu nedenle 2025 için beklentiler güçlenirken gözler hükümete çevrildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Temmuz zammına kapıyı açık bıraktı. Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına dair şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımızın alım gücünü korumak hükümetimizin önceliğidir. Enflasyonda düşüş bekliyoruz. Ancak olağanüstü bir durum yaşanırsa, Temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir."
Işıkhan ayrıca, 2023 yılının Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla asgari ücrete zam yapıldığını hatırlatarak, bu yıl da benzer bir ihtiyaç doğarsa Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplanabileceğini belirtti.
Asgari ücrete ara zam ihtimalinde belirleyici olan birkaç temel faktör bulunuyor:
- Enflasyon Verileri:
Ocak ayında TÜFE %5.03, Şubat'ta %2.27, Mart'ta ise %2.46 olarak açıklandı. Şimdiden kümülatif %10.05'lik bir artış gerçekleşti.
- Alım Gücü ve Enflasyon Hedefleri:
Hükümet, yılın ikinci yarısında enflasyonun kontrol altına alınmasını hedefliyor. Ancak olası bir sapma veya fiyat şokunda ara zam masaya gelebilir.
- Ekonomi Koordinasyon Kurulu Kararı:
Nihai karar, ekonomik veriler ışığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda değerlendirilecek.
-Baz Senaryo (Beklenen):
Enflasyonda öngörülen düşüş gerçekleşirse ara zam yapılmayabilir.
- İyimser Senaryo:
Enflasyon tahminlerin altında kalırsa, hükümet temkinli davranarak mevcut ücretleri sabit tutabilir.
- Kötümser Senaryo:
Enflasyonda artış devam eder veya alım gücü ciddi şekilde gerilerse, Temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir zam gündeme gelebilir.
Asgari ücret ara zammına ilişkin resmi kararın Haziran sonunda veya Temmuz başında verilmesi bekleniyor. Bu süreçte şu aşamalar izlenecek:
Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplanması
Cumhurbaşkanı ve ekonomi kurmaylarının değerlendirmeleri
Son olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun olası toplanması
2025 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması ihtimali, tamamen ekonomik göstergelere ve hükümetin sosyal denge politikalarına bağlı olacak. Çalışanlar açısından beklenti büyük, gözler hükümetten gelecek açıklamalarda.