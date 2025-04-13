Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2025 Temmuz zamlı asgari ücret ne kadar olacak?

Temmuz ayında asgari ücret e ikinci bir zam gelir mi sorusu, hem çalışanların hem işverenlerin en çok merak ettiği başlıklardan biri haline geldi. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son açıklamaları ve olası senaryolar...

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📊 ASGARİ ÜCRETE 2025'TE NE KADAR ZAM YAPILDI?

2025 yılı başında asgari ücrete %30 oranında zam yapılmış ve net rakam 22.104 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı boyunca ise herhangi bir ara zam yapılmamıştı. Ancak önceki yıllara baktığımızda;

- 2022 ve 2023 yıllarında Temmuz aylarında asgari ücrete ek zam yapıldığı görülmüştü.

- 2024'te ise hükümet ara zam uygulamasını tercih etmemişti.

Bu nedenle 2025 için beklentiler güçlenirken gözler hükümete çevrildi.

🗣️ BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN KRİTİK TEMMUZ ZAM MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Temmuz zammına kapıyı açık bıraktı. Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına dair şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın alım gücünü korumak hükümetimizin önceliğidir. Enflasyonda düşüş bekliyoruz. Ancak olağanüstü bir durum yaşanırsa, Temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir."

Işıkhan ayrıca, 2023 yılının Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla asgari ücrete zam yapıldığını hatırlatarak, bu yıl da benzer bir ihtiyaç doğarsa Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplanabileceğini belirtti.