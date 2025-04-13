Borsa İstanbul BIST 100 endeksi manipülatörü elebaşı Hasan Meşe hakkında istenen ceza belli oldu

Şirketin pay piyasasında genel inceleme döneminde, sanıkların toplam 30 milyon 828 bin 114 lira kar elde ettiklerine işaret edilen iddianamede, inceleme döneminin son 5 işlem günü pay AOF'de düşüş meydana gelmesinden dolayı dönem içi alınan paylarda değer azalışı meydana geldiği, örgütün toplamda 26 milyon 331 bin 631 lira kar elde ettiği belirtildi.

İddianamede, 1 Kasım-8 Kasım 2021 döneminde sanık Meşe tarafından sosyal medya üzerinden takipçilerine satış yapılmaması yönünde telkin verilmesine rağmen suç örgütünün şirketin payında satış işlemleri yaptığı, örgüt tarafından nette 153 bin 837 pay satışı gerçekleştirildiği vurgulandı.

Takvim Foto Arşiv

Birlikte hareket ettiği kişi ve kurumlar olmadığını belirten Meşe, Borsa İstanbul'daki piyasalarda yaptığı işlemlerin finansmanının, ticari faaliyetlerinde kazandığı sermayesi ve mirastan elde ettiği rakamlar olduğunu kaydetti.

Meşe, şu anda yasaklı olduğu için herhangi bir aracı kurumda hesabının olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlgili firmanın pay fiyatlarının yükseleceğine dair herhangi bir tavsiyede bulunmadım fakat hissenin çok yükseldiği zaman 'Doyan kalksın' diye bir tweet atmıştım. Tabloda isimleri bulunan şahıslarla pay yatırımı alanında herhangi bir ortak hareketim olmadı. Şirketin payında meydana gelen hareketler hakkında bir bilgim yoktur, bu payın alım veya satımı konusunda kimseye talimat verip kimseden talimat almadım. Kimseyi etkilemek için paylaşımda bulunmadım, tamamen kendime ait düşüncüleri paylaştım. Yatırım yapması hususunda kimseye herhangi bir tavsiye veya talimatta bulunmadım. Yapılan tespitlerde de görüldüğü üzere insanlara al veya sat tavsiyesi vermedim. Borsayı sevdiğim, kendi tahminlerim için yapılan paylaşımlardır, insanları yönlendirmek amacıyla yapılan paylaşımlar değildir. Paylardaki fiyat hareketlerini öncesinden bilmiyorum sadece hisseye grafik olarak baktığımda tahmin yürütüyorum. Ben herhangi bir örgüte üye veya lider değilim. Herhangi bir kimseye pay alımı konusunda talimat vermedim."