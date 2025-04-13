Borsa İstanbul BIST 100 endeksi manipülatörü elebaşı Hasan Meşe hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı" ihbar eden olarak yer aldı.
Tutuklu sanık Hasan Meşe'nin sosyal medya hesabından, borsada 11 Haziran 2021'de işlem görmeye başlayan bir doğal gaz şirketine ilişkin paylaşımlar yaptığı ve pay piyasasında 27 Temmuz-8 Kasım 2021 arasında işlemler gerçekleştirdiği belirtilen iddianamede, bu işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçunu işlediği belirlenen Meşe hakkında, SPK tarafından 31 Aralık 2024'te şikayette bulunulması üzerine soruşturma açıldığı kaydedildi.
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İddianamede, ilgili firmanın Borsa İstanbul pay piyasasındaki payının fiyatında meydana gelen hareketlilikler üzerine 26 Ekim-5 Kasım 2021 döneminin incelendiği belirterek, sanık Meşe'nin sosyal medya hesabından ve "Hayalleri olan uyumaz" isimli Telegram kanalından yatırımcılara tavsiyeler verdiği aktarıldı.
YANLIŞ VE YANILTICI PAYLAŞIMLARLA HİSSEDE HAREKETLİLİK OLUŞTURDULAR
Meşe'nin pay fiyatının yükseleceğine yönelik yanıltıcı beyanlarda bulunan birçok paylaşım yaptığı ifade edilen iddianamede, sanık Meşe ile diğer sanıklar Kenan Yüksek, Mehmet Özcan, Tayfun Büyük, Oğuzhan Çakıroğlu, Hasan Bacak, Bektaş Üşümüş, Muhammed Meşe, Hümeyra Meşe, Mahmut Nevfel Elgün, Şemsettin Günaltay Erikel, İlhan Küçük, Kurtuluş Doğanay, Mehmet Ünal Çevik, Alaaddin Sevinç, Selman Çakmak ve Musa Şimşek isimli yatırımcıların suç örgütü adına işlem ve eylem gerçekleştirdikleri kaydedildi.
Meşe'nin elebaşılığını yaptığı örgütün sosyal medya aracılığıyla oluşturdukları gruplarda, doğal gaz firmasının pay fiyatına ilişkin yalan yanlış ve yanıltıcı paylaşımlarda bulundukları anlatılan iddianamede, bu söylemlerle hedef fiyat verdikleri veya pay fiyatının yükseleceğini vaadettikleri, bu doğrultuda sanıkların alım-satım gibi işlemlerle hissede hareketlik oluşturdukları aktarıldı.
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İddianamede, diğer yatırımcılar tarafından hissedeki hareketliliğin piyasanın genel seyri görünümünde algılanarak yatırımcı sayısı ve ilgili pay piyasasındaki işlem hacminin artışına neden olduğu vurgulanarak, sanıkların inceleme döneminde birlikte 310 milyon 361 bin 55 lira hacminde 10 milyon 932 bin 414 alım, 320 milyon 991 bin 805 lira hacminde 10 milyon 275 bin 562 satım işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi.
SANIKLAR MANİPÜLATİF HAREKETLERLE 26 MİLYON LİRA KAR ELDE ETTİ
Sanıkların 25 Ekim 2021'den sonra nette satım yönlü pozisyon aldıkları, pay fiyatının bir önceki işlem günü olan 28 Ekim 2021'e kıyasla yüzde 38,49 oranında düşüş gösterdiği belirtilen iddianamede, 8 Kasım 2021'de ve genel pay ağırlıklı ortalama fiyatında (AOF) düşüşün meydana geldiği dile getirildi.