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NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025 | TÜİK nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi kapsamında Nisan ayına ilişkin enflasyon beklentisini kamuoyu ile paylaştı. 71 katılımcının görüş bildirdiği ankette yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini önemli bir artış gösterdi. Bu gelişmenin ardından Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı resmi Nisan ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 14:23 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 14:23
NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025 | TÜİK nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Türkiye ekonomisinin en kritik göstergelerinden biri olan enflasyon oranı milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle memur ve emekli maaş zamlarını, kira artış oranlarını ve pek çok mal ve hizmetin fiyatlamasını doğrudan etkileyen TÜFE verileri her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Bu kapsamda 2025 yılı Nisan ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025 | TÜİK nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Nisan Ayı Enflasyon Verileri İçin Geri Sayım Başladı: Beklentiler Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın üçüncü gününde kamuoyuyla paylaştığı enflasyon verilerini bu ayın takvim düzenine bağlı olarak 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü açıklayacak. Ayın 3'ünün cumartesiye denk gelmesi sebebiyle, gözler yeni haftanın ilk gününe çevrildi. Enflasyon oranı, milyonlarca çalışanın, emeklinin ve yatırımcının yakından takip ettiği ekonomik göstergelerden biri olarak önemini koruyor.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025 | TÜİK nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Nisan Ayı Enflasyon Beklentisi Yükselişte
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Reel sektör, finansal kuruluşlar ve ekonomistlerden oluşan 71 katılımcı ile gerçekleştirilen anket, enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü eğilimi ortaya koydu.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025 | TÜİK nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz ay yüzde 2,25 seviyesinde olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu dönemde yüzde 3,07'ye yükseldi. Aynı şekilde, yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28,04'ten yüzde 29,98'e tırmandı.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025 | TÜİK nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

12 Aylık Beklentiler: Ağırlık %23–29 Bandında Toplandı
Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin öngörülerine göre, TÜFE artış oranının ortalama olarak yüzde 17,12 ihtimalle yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 35,59 ihtimalle yüzde 23,00 – 25,99 aralığında ve yüzde 34,55 ihtimalle yüzde 26,00 – 28,99 aralığında gerçekleşeceği öngörülüyor.