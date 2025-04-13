NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025 | TÜİK nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi kapsamında Nisan ayına ilişkin enflasyon beklentisini kamuoyu ile paylaştı. 71 katılımcının görüş bildirdiği ankette yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini önemli bir artış gösterdi. Bu gelişmenin ardından Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı resmi Nisan ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı.
Giriş Tarihi: 13.04.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 14:23