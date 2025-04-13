NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025 | TÜİK nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Türkiye ekonomisinin en kritik göstergelerinden biri olan enflasyon oranı milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle memur ve emekli maaş zamlarını, kira artış oranlarını ve pek çok mal ve hizmetin fiyatlamasını doğrudan etkileyen TÜFE verileri her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Bu kapsamda 2025 yılı Nisan ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı.