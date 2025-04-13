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A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor

A101 market, 17 Nisan Perşembe günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta teknoloji tutkunlarından kamp severlere kadar herkesin ilgisini çekecek fırsatlar raflarda olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 17:15 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 18:14
A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor

Türkiye genelinde milyonlarca müşterisi bulunan A101 market zinciri, 17 Nisan Perşembe günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta teknoloji, beyaz eşya, mutfak gereçleri ve spor ekipmanlarında dikkat çeken fiyatlar ön planda.

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor

🛒 A101 17 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

📺 Televizyonlar

  • 🖥️ 65 İnç 4K Ultra HD Android TV — 25.999 TL

  • 🖥️ 43 İnç 4K Ultra HD Android TV — 11.999 TL

🍟 Mutfak Ürünleri

  • 🍟 Yağsız Fritöz — 1.999 TL

  • 🍵 Çay Makinesi — 1.199 TL

  • ☕ Çelik Elektrikli Cezve — 459 TL

  • ✈️ Seyahat Ütüsü — 699 TL

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor

  • 🍳 Tencere Seti 6 Parça — 999 TL

  • 🍳 Kamp Tencere Seti 3'lü — 999 TL

  • 🔥 1 Litre Termos — 949 TL

  • ☕ Şarjlı Kahve & Baharat Öğütücü — 699 TL

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor

🧹 Temizlik Ürünleri

  • 🧹 Dik Süpürge — 899 TL

  • 🧼 Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi — 3.499 TL

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor

ŞARJLI KAHVE VE BAHARAT ÖĞÜTÜCÜ

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor

⚖️ Sağlık & Kişisel Bakım

  • ⚖️ Dijital Baskül — 269 TL

  • 💆 Epilasyon Seti — 699 TL

🛋️ Ev Dekorasyon

  • 🧺 Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı — 1.099 TL

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor

🚴 Spor & Outdoor Ürünleri

  • 🚲 12 Jant Bisiklet — 1.799 TL

  • 🚲 20 Jant Sepetli Bisiklet — 3.299 TL

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor

  • 🧘 Profesyonel Yoga Matı — 369 TL

  • 💪 Vücut Kas Çalıştırıcı — 629 TL

  • 🥊 Refleks Geliştirici Boks Makinesi — 1.799 TL

  • ⛸️ Işıklı Paten — 669 TL

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor

🎮 Oyuncu Ürünleri

  • 🎮 Oyuncu Masası — 1.899 TL

  • 🪑 Oyuncu Koltuğu — 2.799 TL

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor

📱 Teknoloji Ürünleri

  • 📱 Akıllı Cep Telefonu (12 GB / 256 GB) — 15.999 TL

  • 🧭 Kameralı Çocuk Takip Saati — 2.549 TL

  • ⌚ Dijital Kol Saati — 449 TL

🏍️ Motorlu Taşıtlar

  • 🛵 Benzinli Motosiklet — 64.990 TL

  • 🚲 Elektrikli Bisiklet — 24.990 TL

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor

🧺 Beyaz Eşyalar

  • 🧺 10 KG Çamaşır Makinesi — 14.499 TL

  • ❄️ 6 Çekmeceli Derin Dondurucu — 13.499 TL

  • ❄️ No-Frost Buzdolabı — 17.999 TL

  • 🚿 Silindirik Termosifon — 6.889 TLc

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor

Fotoğraflar: A101

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor

Fotoğraflar: A101

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor

Fotoğraflar: A101

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor

Fotoğraflar: A101

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor
A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor
A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor
A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor
A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor
A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor
A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor
A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor
A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor
A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor