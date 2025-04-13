A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu! Şarjlı kahve & baharat öğütücü geliyor

Türkiye genelinde milyonlarca müşterisi bulunan A101 market zinciri, 17 Nisan Perşembe günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta teknoloji, beyaz eşya, mutfak gereçleri ve spor ekipmanlarında dikkat çeken fiyatlar ön planda.
🛒 A101 17 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
📺 Televizyonlar
🖥️ 65 İnç 4K Ultra HD Android TV — 25.999 TL
🖥️ 43 İnç 4K Ultra HD Android TV — 11.999 TL
🍟 Mutfak Ürünleri
🍟 Yağsız Fritöz — 1.999 TL
🍵 Çay Makinesi — 1.199 TL
☕ Çelik Elektrikli Cezve — 459 TL
✈️ Seyahat Ütüsü — 699 TL
🍳 Tencere Seti 6 Parça — 999 TL
🍳 Kamp Tencere Seti 3'lü — 999 TL
🔥 1 Litre Termos — 949 TL
☕ Şarjlı Kahve & Baharat Öğütücü — 699 TL
⚖️ Sağlık & Kişisel Bakım
⚖️ Dijital Baskül — 269 TL
💆 Epilasyon Seti — 699 TL
🛋️ Ev Dekorasyon
🧺 Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı — 1.099 TL
🧘 Profesyonel Yoga Matı — 369 TL
💪 Vücut Kas Çalıştırıcı — 629 TL
🥊 Refleks Geliştirici Boks Makinesi — 1.799 TL
⛸️ Işıklı Paten — 669 TL