Nisan ayı maaş takvimi 2025: İŞKUR Gençlik Programı maaşı ne zaman yatacak? Günlük ücret ne kadar?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İŞKUR Gençlik Programı, gençler için büyük bir fırsat sunmaya devam ediyor. Öğrenciler program dahilinde çalışmalarını sürdürürken maaş ödemeleriyle ilgili yeni gelişmeleri merak ediyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı maaş ödemeleri ne zaman yapılacak ve katılımcılar ne kadar ödeme alacak? İşte son bilgiler.

(Takvim Foto Arşiv) İŞKUR Gençlik Programı Maaş Ödemeleri Ne Zaman Yatacak? İŞKUR Gençlik Programı kapsamında maaş ödemelerinin yapılabilmesi için katılımcıların, üniversiteleri aracılığıyla gerekli belgeleri İŞKUR İl Müdürlüğüne eksiksiz olarak iletmesi gerekiyor. Bu belgeler katılımcıların çalıştıkları aya ait belgeler olup ilgili kurumlar tarafından incelendikten sonra ödeme işlemleri başlatılacak.