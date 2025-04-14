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Nisan ayı maaş takvimi 2025: İŞKUR Gençlik Programı maaşı ne zaman yatacak? Günlük ücret ne kadar?

İŞKUR tarafından üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan "Gençlik Programı" gençlerin eğitim süreleri boyunca iş deneyimi kazanmalarına yardımcı olurken aynı zamanda maddi destek de sağlıyor. Bu program öğrencilere farklı alanlarda staj yapma imkanı sunarak hem teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı veriyor hem de çalışma hayatına adım atmaları için bir yol açıyor.

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Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 08:11 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 08:11
Nisan ayı maaş takvimi 2025: İŞKUR Gençlik Programı maaşı ne zaman yatacak? Günlük ücret ne kadar?

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İŞKUR Gençlik Programı, gençler için büyük bir fırsat sunmaya devam ediyor. Öğrenciler program dahilinde çalışmalarını sürdürürken maaş ödemeleriyle ilgili yeni gelişmeleri merak ediyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı maaş ödemeleri ne zaman yapılacak ve katılımcılar ne kadar ödeme alacak? İşte son bilgiler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İŞKUR Gençlik Programı Maaş Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında maaş ödemelerinin yapılabilmesi için katılımcıların, üniversiteleri aracılığıyla gerekli belgeleri İŞKUR İl Müdürlüğüne eksiksiz olarak iletmesi gerekiyor. Bu belgeler katılımcıların çalıştıkları aya ait belgeler olup ilgili kurumlar tarafından incelendikten sonra ödeme işlemleri başlatılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Son gelen bilgilere göre 2025 yılı için belirlenen takvime göre Mart ayı maaşlarının Nisan ayının ortasına kadar yatması bekleniyor. Katılımcılar ilgili tarihlerde ödeme alabilmek için belgelerini zamanında teslim etmeye özen göstermeli.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İŞKUR Gençlik Programı Günlük Ücreti Ne Kadar?

İŞKUR Gençlik Programı'na katılan öğrencilere, katıldıkları her bir gün için maaş ödemesi yapılmaktadır. 2025 yılı itibarıyla belirlenen günlük ücret, 1.083 TL olarak belirlenmiştir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Katılımcılar çalışma günlerine göre aşağıdaki maaş ödemelerini alacaklar:

Haftada 1 gün katılım sağlayanlar: Aylık 4.332 TL ödeme alacak.

Haftada 2 gün katılım sağlayanlar: Aylık 8.664 TL ödeme alacak.

Haftada 3 gün katılım sağlayanlar: Aylık 12.996 TL ödeme alacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
Bu ödeme sistemi katılımcıların programda daha fazla yer almalarını teşvik ederken aynı zamanda gençlerin ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

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