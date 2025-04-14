Nisan ayı maaş takvimi 2025: İŞKUR Gençlik Programı maaşı ne zaman yatacak? Günlük ücret ne kadar?

(Takvim Foto Arşiv)
İŞKUR Gençlik Programı Günlük Ücreti Ne Kadar?
İŞKUR Gençlik Programı'na katılan öğrencilere, katıldıkları her bir gün için maaş ödemesi yapılmaktadır. 2025 yılı itibarıyla belirlenen günlük ücret, 1.083 TL olarak belirlenmiştir.
(Takvim Foto Arşiv)
Katılımcılar çalışma günlerine göre aşağıdaki maaş ödemelerini alacaklar:
Haftada 1 gün katılım sağlayanlar: Aylık 4.332 TL ödeme alacak.
Haftada 2 gün katılım sağlayanlar: Aylık 8.664 TL ödeme alacak.
Haftada 3 gün katılım sağlayanlar: Aylık 12.996 TL ödeme alacak.
(Takvim Foto Arşiv)
Bu ödeme sistemi katılımcıların programda daha fazla yer almalarını teşvik ederken aynı zamanda gençlerin ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.