CHP’li Özgür Özel Fenerbahçe-Galatasaray maçı üzerinden ATV’yi hedef aldı reklam verenleri tehdit etti

"ATV'Yİ AÇMAYACAĞIZ" İBB'deki yolsuzluğu örtbas etmek kamuoyunda konuşulmasını önlemek için her yolu deneyen Özel, "ATV boykot listesinde… Bugün soruyorlar 'Fenerbahçe-Galatasaray derbisi var ne yapacaksınız?' Biz ATV'yi boykot ediyoruz. ATV'nin elinde olmayan bir yerden örneğin bir radyo kanalından varsa onu açar dinleriz. Onun dışında ben Fenerbahçeliyim, biricik annem Galatasaraylı ama biz bu akşam maçı izlemek için ATV'yi açmayacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , İBB'deki 560 milyar dolarlık yolsuzluğu perdelemek için suç işlemeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Ekran görüntüsü)



REKLAM VERENLERİ DE TEHDİT ETTİ

ATV'ye reklam şirketleri de tehdit eden Özel, "ATV'ye reklam verenler…Bugün çok reklam alıyor ATV, bu akşamki reytinge göre yarın fatura kesecek. Çok izlerseniz çok para kazanacak. Bu akşam ATV'ye reklam veren firmalar bizim gönlümüzde yeri olmayacak bundan sonra onu da söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasına tepki göstermediği için CHP belediyeler komedyen Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etmişti. CHP'nin boykot çağrısına destek paylaşımı yapan Aykübe Pusat'ın oynadığı diziden çıkarılmasına karşı ikiyüzlü bir tutum sergileyen CHP'li Özel "Sanatçının işiyle aşıyla oynuyorlar." dedi.

ZTK Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ATV'den yayımlanacak. (Takvim.com.tr)

DEV DERBİ ATV'DE

2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda eşleşen Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam saat 20.45'te Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde kozlarını paylaşacak. Müsabaka ATV'den canlı olarak yayımlanacak.