Emeklinin ikramiye farkı için SGK tarihi açıkladı: Hesaplara yatıyor

Milyonlarca emeklinin hesaplarına yatacak ikramiye farkı için SGK tarihleri açıkladı. 3 NİSAN 2025'TE ÖDEMELER BAŞLIYOR Yapılan açıklamada, "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz." denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Emeklilerimizin ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz.

EMEKLİYE 3'LÜ KAZANÇ: Nisan ayında milyonları neler bekliyor? Kim, ne kadar alacak? (AA)

EMEKLİYE 3'LÜ KAZANÇ

Ramazan Bayramı'na ikramiyelerini ve maaşlarını alarak giren emeklilerin, bayram sonrasında gündemi yoğun olacak. Emekliler; ikramiye farkı, promosyon ve Temmuz zammı olmak üzere özellikle 3 konuya odaklanacak.



BİN TL'YE VARAN FARK

Emeklilerin ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme ödeme tarihine yetişmedi. Yasa, bayramın ilk günü olan 30 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi sıra farkların ödenmesine geldi.

KİME NE KADAR ALACAK?

Bu kapsamda yaklaşık 15.5 milyon kişiye fark ödemesi yapılacak. Emeklilere bin lira, ölüm aylığı üzerinden ikramiye alanlara da aylık oranı yüzde 75 ise 750, yüzde 50 ise 500, yüzde 25 ise 250 lira fark verilecek.