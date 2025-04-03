CHP’nin boykot çağrısı vatandaşın adaletine tosladı! 2 Nisan’da 1 aylık harcama

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından sokağı karıştırmak isteyen Özgür Özel, önce yerli ve milli markaları 'iktidara yakın' diyerek boykot listesine eklemiş sonra da 2 Nisan'da alım-satım yapmama çağrısında bulunmuştu.
Ancak Özel'in bu boykot provokasyonu vatandaşın adaletine tosladı. CHP'nin 2 Nisan boykotuna inat vatandaş alışverişe çıktı.
BOYKOTA İNAT ALIŞVERİŞ!
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleşirken, aynı tarihte işlemlerin 3-22 Mart ortalamasının tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.