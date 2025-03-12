Kredi borcu nasıl yapılandırılır? Kredi borcu yapılandırma şartları!

🔶 Daha önceki ödemelerin düzenli olması: Bazı bankalar, yapılandırma talebinde bulunan müşterilerin önceki ödemelerinde çok fazla gecikme olmamasına dikkat edebilir.
🔶 Bankanın güncel faiz politikaları: Yapılandırma sürecinde, bankalar güncel faiz oranlarını göz önünde bulundurarak yeni bir ödeme planı oluşturur. Bu nedenle, yapılandırma her zaman daha düşük faiz oranı sunmayabilir.
🔶 Gelir durumunun incelenmesi: Bankalar, yeni ödeme planının sürdürülebilir olup olmadığını anlamak için müşterinin gelir durumunu ve ödeme gücünü değerlendirebilir.
KREDİ YAPILANDIRMASI KİMLER İÇİN AVANTAJLI?
Kredi yapılandırması özellikle şu durumlarda avantajlı olabilir:
✅ Aylık taksitleri düşürmek isteyenler
✅ Ödeme süresini uzatmak isteyenler
✅ Mevcut faiz oranlarını daha avantajlı hale getirmek isteyenler
✅ Borçlarını tek bir çatı altında toplamak isteyenler
Ancak, yapılandırma işlemi uzun vadede toplam geri ödeme miktarını artırabilir. Bu nedenle, yapılandırma öncesinde tüm seçenekleri dikkatlice değerlendirmek önemlidir.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Kredi yapılandırması yapmak isteyenlerin öncelikle bankalarıyla iletişime geçmeleri gerekmektedir. Banka, borç durumunuzu inceledikten sonra uygun bir ödeme planı sunabilir. Teklif edilen yapılandırma koşulları kabul edilirse, yeni ödeme planı üzerinden borç ödemeleri devam eder.
📌 KREDİ KARTI BORCU 60 AY YAPILANDIRMA VE ÖDEME DETAYLARI (KASIM 2024) - GEÇMİŞ ZAMAN
💳 KREDİ KARTI BORCU 60 AY YAPILANDIRMA NEDİR?
📅 Başlangıç Tarihi: 1 Kasım 2024Kredi borcu yapılandırma şartları! Kredi borcu nasıl yapılandırılır?
📜 BDDK Kararı: Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödeyemeyenler için 60 aya kadar taksitlendirme imkanı sunuluyor.
🔄 ÖDEME PLANI VE TAKSİTLENDİRME
📌 Taksitlendirme süresi: Maksimum 60 ay
📌 Ödemeler: Her aya bölünerek asgari ödeme tutarına ekleniyor
📌 Ödeme gecikmesi: 30 günü aşan borçlar için yapılandırma devreye giriyor