Evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı alanlar ikramiye alır mı? Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi yatacak mı?

Sosyal yardım alan vatandaşlar bayram ikramiyesi alıp almayacaklarını merak etmeye başladı. Özellikle yaşlı maaşı, engelli aylığı gibi sosyal yardımlar üzerinden ödeme alanlar, "Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı? Kimlere ikramiye yatacak? Yaşlı maaşı ve engelli aylığı alanlar ikramiye alır mı?" gibi soruları gündeme getirdi. Peki kimler bayram ikramiyesi ödemesinden faydalanacak? İşte yanıtlar.
Kimlere Bayram İkramiyesi Ödenecek?
Bayram ikramiyesi, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı gibi gelir ödemeleri alan vatandaşlara verilecek. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bunların hak sahipleri de bayram ikramiyesinden faydalanacak.
Aylık Başvurusu Yapanlar İkramiye Alacak mı?
Ramazan Bayramı'nın son günü olan 1 Nisan, aylık bağlananlar için önem taşımaktadır. Bu tarihte emekli aylığı bağlananlar, ilk ikramiyeden yararlanabilecek.
Nisan ve Mayıs ayında aylık başvurusu yapanlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini alacak. Yani, aylık başvurusu yapan vatandaşlar da bayramda ikramiye alacaklar.
Dul ve Yetimlere İkramiye Ne Kadar Olacak?
Emekliler için bayram başına 4 bin TL ödenirken, dul ve yetimlere bu tutardan hisseleri oranında ödeme yapılacak. Örneğin, vefat eden eşinden ölüm aylığı alan bir kişi, yüzde 75 aylık oranı ile 3 bin TL, yüzde 50 aylık oranı ile ise 2 bin TL alacak.
Annesinden ya da babasından ölüm aylığı alanlar da yüzde 25 aylık oranı üzerinden 1.000 TL ödemeden yararlanacak.
İş Göremezlik Ödeneği Alanlara Ne Kadar Ödenecek?
İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Örneğin, meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 1.000 TL, yüzde 45 olanlara ise 1.800 TL ödeme yapılacak.
İki Aylık Alanlara İkramiye Nasıl Hesaplanacak?
Eğer bir kişi, hem kendi emekli aylığını hem de vefat eden eşinden ölüm aylığı alıyorsa, yalnızca emekli aylığı kapsamında 4 bin TL ödenecek. Bunun yanı sıra, emekli aylığıyla birlikte iş göremezlik ödeneği alan vatandaşlar da 4 bin TL ikramiye alacaklar.
Başvuru Gerekli Mi?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bayram ikramiyesi ödemelerini başvuru gerekmeksizin yapmaktadır. Yani vatandaşların, ikramiye almak için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek yoktur.
Kesinti Yapılabilir Mi?
Bayram ikramiyesi ödemesinden kesinti yapılması söz konusu değildir. Bu ödemeler, haczedilemez ve sosyal güvenlik haklarına zarar vermez.
(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)