Evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı alanlar ikramiye alır mı? Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi yatacak mı?

Sosyal yardım alan vatandaşlar bayram ikramiyesi alıp almayacaklarını merak etmeye başladı. Özellikle yaşlı maaşı, engelli aylığı gibi sosyal yardımlar üzerinden ödeme alanlar, "Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı? Kimlere ikramiye yatacak? Yaşlı maaşı ve engelli aylığı alanlar ikramiye alır mı?" gibi soruları gündeme getirdi. Peki kimler bayram ikramiyesi ödemesinden faydalanacak? İşte yanıtlar.

Kimlere Bayram İkramiyesi Ödenecek?

Bayram ikramiyesi, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı gibi gelir ödemeleri alan vatandaşlara verilecek. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bunların hak sahipleri de bayram ikramiyesinden faydalanacak.

Aylık Başvurusu Yapanlar İkramiye Alacak mı? Ramazan Bayramı'nın son günü olan 1 Nisan, aylık bağlananlar için önem taşımaktadır. Bu tarihte emekli aylığı bağlananlar, ilk ikramiyeden yararlanabilecek.

Nisan ve Mayıs ayında aylık başvurusu yapanlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini alacak. Yani, aylık başvurusu yapan vatandaşlar da bayramda ikramiye alacaklar.