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E-devlet mazot gübre desteği sorgulama nasıl yapılır? Mazot gübre desteği 2025 yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan Mazot Gübre Desteği, çiftçilerin üretim maliyetlerini hafifletmeyi amaçlıyor. Peki, 2025 yılı ödemeleri hesaplara yatırıldı mı?

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 08:52 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 08:52
E-devlet mazot gübre desteği sorgulama nasıl yapılır? Mazot gübre desteği 2025 yattı mı?

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Mazot Gübre Desteği 2025 ödemeleri hakkında araştırmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan bu destekler, çiftçilerin mazot ve gübre maliyetlerinin belirli bir oranını karşılamaya yönelik. Peki, Mazot Gübre Desteği 2025 ödemeleri ne zaman yatacak?

🔔 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ 2025 SON DURUM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle, Mazot Gübre Desteği ödemeleri hesaplara henüz yatmadı. Ancak, ödeme takvimi ile ilgili detaylı duyurunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

💰 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

2025 yılı için belirlenen destek miktarları şu şekilde:

Genel destek tutarı: Dekar başı 244 TL

Buğday, arpa üreticilerine: Dekar başı 317,2 TL

Ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye, çay üreticilerine: Dekar başı 366 TL

Pamuk ve çeltik üreticilerine: Dekar başı 549 TL

Destekleme programı kapsamında mazot maliyetinin %50'si, gübre maliyetinin ise %25'i devlet tarafından karşılanacak.

🌱 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Destek ödemelerinin yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen çiftçiler, e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapabilirler.

Sorgulama için adımlar:

  1. e-Devlet sistemine T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapın.

  2. "Çiftçi Kırayıt Sistemi" araması yaparak ilgili ekrana giriş yapın.

  3. Destekleme ödemeleri sekmesinden, yatıp yatmadığınızı kontrol edin.

🔗 Not: E-Devlet şifresi olmayanlar, en yakın PTT şubesinden şifre alabilirler.

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