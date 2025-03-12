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Taşıt kredisi faiz oranları son durum: 200 bin TL taşıt kredisi çeksem ne kadar öderim?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de üretilen elektrik motorlu taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti. Açıklamanın ardından taşıt kresi faiz oranları hakkında son durum merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki araç kredisi için 200 bin TL çeken bankaya ne kadar geri ödeme yapacak? İşte taşıt kredisi faiz oranları son durum ve banka banka araba kredisi hesaplaması.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 14:10 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 14:10
Taşıt kredisi faiz oranları son durum: 200 bin TL taşıt kredisi çeksem ne kadar öderim?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de üretilen elektrik motorlu taşıtlar için kredi kullanımında değişikliğe gitti. Yapılan düzenlemenin ardından, taşıt kredisi faiz oranları ve geri ödeme tutarları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 200 bin TL taşıt kredisi çeken biri bankaya toplamda ne kadar ödeme yapacak? İşte banka banka taşıt kredisi hesaplamaları ve güncel faiz oranları!

Taşıt kredisi faiz oranları son durum: 200 bin TL taşıt kredisi çeksem ne kadar öderim?

200.000 TL 24 Ay Vadeli Taşıt Kredileri

Akbank Taşıt Kredisi

Faiz Oranı
%3,40

Aylık Taksit
13.687,46 TL

Toplam Ödeme
329.649 TL

Taşıt kredisi faiz oranları son durum: 200 bin TL taşıt kredisi çeksem ne kadar öderim?

VakıfBank Taşıt Kredisi

Faiz Oranı
%3,49

Aylık Taksit
13.848,40 TL

Toplam Ödeme
333.361 TL

Taşıt kredisi faiz oranları son durum: 200 bin TL taşıt kredisi çeksem ne kadar öderim?

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi

Faiz Oranı
%4,79

Aylık Taksit
16.271,62 TL

Toplam Ödeme
391.518 TL

Taşıt kredisi faiz oranları son durum: 200 bin TL taşıt kredisi çeksem ne kadar öderim?

Halkbank Taşıt Kredisi

Faiz Oranı
%5,09

Aylık Taksit
16.855,69 TL

Toplam Ödeme
405.536 TL