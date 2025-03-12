Taşıt kredisi faiz oranları son durum: 200 bin TL taşıt kredisi çeksem ne kadar öderim?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de üretilen elektrik motorlu taşıtlar için kredi kullanımında değişikliğe gitti. Yapılan düzenlemenin ardından, taşıt kredisi faiz oranları ve geri ödeme tutarları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 200 bin TL taşıt kredisi çeken biri bankaya toplamda ne kadar ödeme yapacak? İşte banka banka taşıt kredisi hesaplamaları ve güncel faiz oranları!