Taşıt kredisi faiz oranları son durum: 200 bin TL taşıt kredisi çeksem ne kadar öderim?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de üretilen elektrik motorlu taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti. Açıklamanın ardından taşıt kresi faiz oranları hakkında son durum merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki araç kredisi için 200 bin TL çeken bankaya ne kadar geri ödeme yapacak? İşte taşıt kredisi faiz oranları son durum ve banka banka araba kredisi hesaplaması.
Giriş Tarihi: 12.03.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 14:10