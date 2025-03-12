Bakan Işıkhan açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

KİMLERE İKRAMİYE ÖDENECEK? SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor.

Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde verilecek ikramiye ile ilgili merak edilen soruların yanıtları şu şekilde:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , emekli ikramiyesi ile ilgili açıklama yaptı.

AYLIK BAŞVURUSU YAPANLAR DA ALACAK MI?

Bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı bağlanmış olanlar ikramiye alabiliyor. Ramazan Bayramı'nın son günü 1 Nisan'a denk geldiğinden, Nisan'da aylık bağlananlar da ilk ikramiyeden yararlanabilecek. Nisan ve Mayıs'ta aylık başvurusu yapanlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.



DUL VE YETİMLERE NASIL YANSIYACAK?

Emeklilere bayram başına 4 bin lira ödenirken, dul ve yetimler bu tutardan hisseleri oranında yararlanacak. Vefat eden eşinden ölüm aylığı alan kişi, aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin lira, yüzde 50 ise 2 bin lira alacak. Annesinden ya da babasından ölüm aylığı alana da yüzde 25 aylık oranı üzerinden bayram başına bin lira ödenecek.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA NE KADAR ÖDENECEK?

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bin, yüzde 45 olanlara bin 800 lira ikramiye yatırılacak.