Emlak Konut projesi başvurusu nasıl yapılır, koşulları neler? İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir...

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik Emlak Konut GYO tarafından başlatılan 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' kapsamında başvurular devam ediyor. İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki toplam 25 projeyi kapsayan kampanya, farklı ödeme seçenekleriyle konut sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kampanyada yer alan 4 bin 500 konutun üçte biri, ilk haftada satıldı.
Fotoğraflar: Emlak Konut
İlk haftada 1.623 konut satılırken, peşinatsız ödeme, taksitsiz ilk yıl ve leasing destekli finansman modelleri ile alıcılara cazip fırsatlar sunuluyor. Kampanya detaylarına Emlak Konut'un web sitesi, çağrı merkezi veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.
KAMPANYA BAŞVURU TARİHLERİ
Kampanyaya başvurular 23 Mart 2025 tarihine kadar sürecek. Konut alıcıları açık satış yöntemiyle doğrudan satış ofislerine giderek başvurularını yapabilecekler.
KAMPANYAYA DAHİL OLAN PROJELER
Kampanya kapsamında yer alan projeler şunlardır:
🔶 İstanbul: Yenişehir Evleri Arnavutköy, Kuzey Adalar Kartal, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Barbaros 48, Ebruli Kayaşehir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Nidapark İstinye, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Asya, Tual Gölyaka, Vadi Panorama, Yeni Levent, Göktürk Kemer Evleri, Odak İstanbul.
🔶 İzmir: Allsancak, Evora İzmir.