Emlak Konut projesi başvurusu nasıl yapılır, koşulları neler? İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir...

Projeler

🔶 Antalya: Park Yaşam Antalya.

🔶 Balıkesir: Balıkesir Emlak Konutları.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Kampanya kapsamında alıcılara üç farklı ödeme modeli sunuluyor:

🔹 Peşinatsız Azalan Taksit Seçeneği: Peşinat ödemeden konut sahibi olma imkânı sunuluyor. Aylık taksitler her ay azalarak devam ediyor. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 ay vadeli ödeme imkânı sağlanıyor.

🔹 İlk 12 Ay Taksitsiz Model: İlk yıl boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor. Bu modelle %12 oranında kazanç elde ediliyor. Aylık %1,29 vade farkı ile 60 ay vadeli ödeme imkânı sunuluyor.

🔹 Leasing Destekli Finansman Modeli: Peşinatsız veya esnek peşinat seçenekleri ile uzun vadeli ödeme planları sunuluyor. Emlak Katılım Bankası ile finansman desteği sağlanarak 120 aya kadar vade imkânı sunuluyor.