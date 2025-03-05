Bankalar, yeni müşterilerine özel olarak faizsiz kredi imkanları sunarak, bireylerin finansal ihtiyaçlarını avantajlı koşullarla karşılamasına yardımcı oluyor. İşte öne çıkan bazı faizsiz kredi kampanyaları...
💰 FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYALARI
🏦 QNB Finansbank
Kredi Tutarı: 55.000 TL
Vade: 3 ay ve 6 ay
Koşullar: Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli 30.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans fırsatı sunulmaktadır.
🏦 Enpara.com
Kredi Tutarı: 50.000 TL
Vade: 6 ay
Koşullar: Faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi imkanı yeni müşterilere sunulmaktadır.
🏦 Akbank
Kredi Tutarı: 55.000 TL
Vade: 6 ay
Koşullar: 6 ay vadeli 30.000 TL'ye kadar kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli avans seçeneği bulunmaktadır.
🏦 Garanti BBVA
Kredi Tutarı: 50.000 TL
Vade: 6 ay
Koşullar: 6 ay vadeli 25.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans seçeneği sunulmaktadır.
🏦 İş Bankası
Kredi Tutarı: 55.000 TL
Vade: 3 ay
Koşullar: 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL ek hesap sunulmaktadır.
🏦 Denizbank
Kredi Tutarı: 45.000 TL
Vade: 3 ve 6 ay
Koşullar: 3 ay vadeli 20.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans fırsatı bulunmaktadır.
📉 DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SEÇENEKLERİ
Faizsiz kredilerden yararlanamayan müşteriler için düşük faizli ihtiyaç kredileri de bulunmaktadır. İşte bazı düşük faiz oranlarına sahip kampanyalar:
🏦 CEPTETEB Hoş Geldin Kredisi
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 10.747,75 TL
Toplam Ödeme: 64.802,75 TL
🏦 Denizbank İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 10.810,68 TL
Toplam Ödeme: 65.180,33 TL
🏦 ING 3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 10.900,85 TL
Toplam Ödeme: 65.680,10 TL
🏦 Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,06
Aylık Taksit: 10.932,49 TL
Toplam Ödeme: 65.911,19 TL
🏦 İş Bankası İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,45
Aylık Taksit: 11.109,50 TL
Toplam Ödeme: 66.973,25 TL
🏦 Ziraat Bankası Tüketici Kredisi
Faiz Oranı: %4,35
Aylık Taksit: 11.063,99 TL
Toplam Ödeme: 66.658,94 TL
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