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0 faizle 50.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredileri! Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Denizbank

Günümüzde bireyler ve işletmeler için finansal destek sağlamak amacıyla bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredileri, özellikle faizsiz veya düşük faizli seçeneklerle cazip hale geliyor. 5 Mart 2025 itibarıyla Türkiye'deki bankaların sunduğu en avantajlı ihtiyaç kredisi kampanyalarını sizler için derledik.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 17:09 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 17:30
0 faizle 50.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredileri! Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Denizbank

Bankalar, yeni müşterilerine özel olarak faizsiz kredi imkanları sunarak, bireylerin finansal ihtiyaçlarını avantajlı koşullarla karşılamasına yardımcı oluyor. İşte öne çıkan bazı faizsiz kredi kampanyaları...

0 faizle 50.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredileri! Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Denizbank

💰 FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYALARI

🏦 QNB Finansbank

Kredi Tutarı: 55.000 TL

Vade: 3 ay ve 6 ay

Koşullar: Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli 30.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans fırsatı sunulmaktadır.

🏦 Enpara.com

Kredi Tutarı: 50.000 TL

Vade: 6 ay

Koşullar: Faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi imkanı yeni müşterilere sunulmaktadır.

0 faizle 50.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredileri! Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Denizbank

🏦 Akbank

Kredi Tutarı: 55.000 TL

Vade: 6 ay

Koşullar: 6 ay vadeli 30.000 TL'ye kadar kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli avans seçeneği bulunmaktadır.

🏦 Garanti BBVA

Kredi Tutarı: 50.000 TL

Vade: 6 ay

Koşullar: 6 ay vadeli 25.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans seçeneği sunulmaktadır.

0 faizle 50.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredileri! Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Denizbank

🏦 İş Bankası

Kredi Tutarı: 55.000 TL

Vade: 3 ay

Koşullar: 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL ek hesap sunulmaktadır.

🏦 Denizbank

Kredi Tutarı: 45.000 TL

Vade: 3 ve 6 ay

Koşullar: 3 ay vadeli 20.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans fırsatı bulunmaktadır.

0 faizle 50.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredileri! Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Denizbank

📉 DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SEÇENEKLERİ

Faizsiz kredilerden yararlanamayan müşteriler için düşük faizli ihtiyaç kredileri de bulunmaktadır. İşte bazı düşük faiz oranlarına sahip kampanyalar:

🏦 CEPTETEB Hoş Geldin Kredisi

Faiz Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 10.747,75 TL

Toplam Ödeme: 64.802,75 TL

🏦 Denizbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 10.810,68 TL

Toplam Ödeme: 65.180,33 TL

0 faizle 50.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredileri! Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Denizbank

🏦 ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 10.900,85 TL

Toplam Ödeme: 65.680,10 TL

🏦 Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,06

Aylık Taksit: 10.932,49 TL

Toplam Ödeme: 65.911,19 TL

0 faizle 50.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredileri! Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Denizbank

🏦 İş Bankası İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,45

Aylık Taksit: 11.109,50 TL

Toplam Ödeme: 66.973,25 TL

🏦 Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Faiz Oranı: %4,35

Aylık Taksit: 11.063,99 TL

Toplam Ödeme: 66.658,94 TL

0 faizle 50.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredileri! Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Denizbank

Fotoğraflar: AA