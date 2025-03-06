Biletsiz yolcu taşıyana 85 bin TL ceza! Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Kanunu 'ndaki idari para cezalarının caydırıcı hale getirilmesine yönelik kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, "Karayolu taşımacılığında düzeni ve güvenliği sağlamak ile cezaların adil ve caydırıcı bir şekilde uygulanması amacıyla idari para cezaları güncelleniyor. Yolcuların güvenliğini sağlamak ve haksız rekabeti önlemek için bu değişiklik önemli bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

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"İDARİ PARA CEZALARININ 10 KATINA KADAR UYGULANABİLMESİ SAĞLANACAK"

Biletsiz yolcu taşıyanlara verilen para cezasının alt sınırının 8 bin 500, üst sınırının da 85 bin liraya çıkarılacağını kaydeden Uraloğlu, sözleşmesiz taşımacılık yapanlara da aynı miktarlarda idari para cezası kesileceğini ifade etti. Uraloğlu ayrıca, "Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara ise 5 bin lira ila 50 bin lira arasında idari para cezası verilecek. Genel olarak uygulanan idari para cezalarının 10 katına kadar uygulanabilmesi sağlanacak." açıklamasında bulundu.

GÜVENLİ VE DÜZENLİ KARAYOLU TAŞIMACILIĞI HEDEFLENİYOR

Bakan Uraloğlu, Karayolu Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezalarının artırılmasının, denetimlerin etkinliğini de artıracağını vurguladı. Yapılacak değişiklikle sektördeki standartların yükseleceğini ve yolcuların haklarının daha fazla korunacağını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: