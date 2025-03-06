SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Biletsiz yolcu taşıyana 85 bin TL ceza! Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, biletsiz yolcu taşıyan otobüslere 85 bin TL'ye kadar ceza yazılacağını söyledi. Uraloğlu, “Genel olarak uygulanan idari para cezalarının 10 katına kadar uygulanabilmesi sağlanacak.” açıklamasında bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 10:58 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 10:58
Biletsiz yolcu taşıyana 85 bin TL ceza! Bakan Uraloğlu açıkladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezalarının caydırıcı hale getirilmesine yönelik kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, "Karayolu taşımacılığında düzeni ve güvenliği sağlamak ile cezaların adil ve caydırıcı bir şekilde uygulanması amacıyla idari para cezaları güncelleniyor. Yolcuların güvenliğini sağlamak ve haksız rekabeti önlemek için bu değişiklik önemli bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

"İDARİ PARA CEZALARININ 10 KATINA KADAR UYGULANABİLMESİ SAĞLANACAK"

Biletsiz yolcu taşıyanlara verilen para cezasının alt sınırının 8 bin 500, üst sınırının da 85 bin liraya çıkarılacağını kaydeden Uraloğlu, sözleşmesiz taşımacılık yapanlara da aynı miktarlarda idari para cezası kesileceğini ifade etti. Uraloğlu ayrıca, "Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara ise 5 bin lira ila 50 bin lira arasında idari para cezası verilecek. Genel olarak uygulanan idari para cezalarının 10 katına kadar uygulanabilmesi sağlanacak." açıklamasında bulundu.

GÜVENLİ VE DÜZENLİ KARAYOLU TAŞIMACILIĞI HEDEFLENİYOR

Bakan Uraloğlu, Karayolu Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezalarının artırılmasının, denetimlerin etkinliğini de artıracağını vurguladı. Yapılacak değişiklikle sektördeki standartların yükseleceğini ve yolcuların haklarının daha fazla korunacağını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

"Cezaların caydırıcı hale getirilmesiyle hem güvenli hem de düzenli bir taşımacılık ortamı sağlanacak. Caydırıcılığın sağlanabilmesi için, bir kamyoncu ile daha geniş kapsamda faaliyet gösteren lojistik işletmecisine farklı miktarlarda idari para cezası uygulanmasına imkan sağlanacak. Kanuna aykırılıkta ısrar eden taşımacılar için de daha ağır yaptırımların uygulanabilecek."

YABANCI PLAKALI TAŞITLARA YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Orta koridorda yabancı plakalı taşıtlarla yapılacak taşımada artışın öngörülmesi nedeniyle, yabancı plakalı taşıtlarla yapılan taşımada yapılan usulsüzlükler için caydırıcı ağır cezai yaptırımlar getirildiğini kaydeden Uraloğlu, "Taşımacılarımızın yurt dışında yaşadığı sorunlar ve mütekabiliyet uygulamaları da dikkate alınarak, sahte geçiş belgeleri, UBAK izin belgelerinin usulüne göre kullanılmaması gibi konularda yabancı plakalı taşıtlara uygulanacak idari para cezası tutarları arttırılacak." diye konuştu.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Uraloğlu ayrıca, düzenleme ile yabancı plakalı taşıtların, uluslararası anlaşma, sözleşme ve protokollere uygun olmayan taşıma faaliyetleri için ayrıca cezai müeyyide uygulanacağını ifade etti.

HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yeni düzenleme ile birlikte, biletsiz yolcu taşımacılığı yapanların hem sektörde haksız rekabet yaratmasının hem de yolcuların güvenliğini tehlikeye atmasının önüne geçileceğini belirten Uraloğlu, "Yolcu güvenliği bizim için öncelikli. Bu yüzden sektördeki tüm firmaların belirlenen kurallara uymasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Bakan Uraloğlu, yapılacak düzenlemenin sektördeki tüm paydaşlarla istişare edilerek hazırlandığını ifade ederek yeni dönemde karayolu taşımacılığında denetimlerin arttırılacağını sözlerine ekledi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! Günlerce Belgrad Ormanı’nda ne yaptı? Müge Anlı inanılmaz detayları gözyaşları içinde anlattı
Beykoz Belediyesi’ndeki suç örgütünün şeması ortaya çıktı! 65 bin TL maaş alıyor 200 bin TL’lik rezidansta oturuyor
Türk Telekom
Ece Gürel olayı gündemdeyken... Mobbing Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı! Huzursuz iş hayatın varsa buraya başvur: ALO 170
Kennedy Jr’ın seksting skandalı! Oyuncu karısı peşinden Washington’a gitti
TCMB yılın ikinci faiz kararını bugün açıklayacak! Anket sonuçlandı: Ekonomistlerin beklentileri ne yönde?
EMEKLİ MAAŞLARI DEĞİŞİYOR MU? ’Milli Gelir Zammı’ iddialarına son nokta! 0,96’lık puan farkı açıklandı
Trump Hamas ve Gazze halkını hedef aldı! Soykırım tehdidi
Güneş yüzünü gösterdi: Termometreler 16 dereceyi görecek! İstanbul’a bahar resmen geldi | MGM 6 Mart hava durumu
Milyonlara promosyon zamanı! Bankalar ne kadar ödeme yapıyor? Neler değişecek?
Başkan Erdoğan ve Aliyev’den Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılış töreninde önemli açıklamalar: Yanındayız Gardaş
Fenerbahçe’de yaşlı kurt operasyonu! Dzeko ve Tadic’le 1 yıl daha
CHP’de Adnan Beker krizi! Özel’in topu attığı Mansur Yavaş patladı: Siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir
İmralı’dan DEM’e Barış üzerine konuşun barışı sahiplenin mesajı: 40 yıl önce Kürt’ün adı yoktu, bugün belediyeleri var
10 maddede CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş sürecinde yapılan usulsüzlükler
YPG Tüm gruplar silah bıraksın diyen Öcalan’ı takmadı! Elebaşı Şahin Tel Aviv ve Netanyahu’ya yalvardı: İsrail’in desteğine açığız
Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan’dan yok mu?
Öcalan’ın Fesih çağrısı yaptığı Kandil’den ilk sabotaj! Duran Kalkan müstear isimle tehditler savurdu: Bir PKK gider birkaçı gelir
Fenerbahçe’de forvet kararı! Rangers maçı 11’i netleşti
Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...