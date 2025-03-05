EMEKLİLİKTE 10 YIL+56 YAŞ KURALI | SSK ve BAĞKUR'lu çift maaş alabilecek mi? Yeni sistemde primler nasıl olacak?
Son dönemde sıkça gündeme gelen ve emekli olduktan sonra sosyal güvenlik primlerinin dışında ikinci bir emekli maaşı almayı sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi milyonlarca çalışan için önemli bir fırsat sunuyor. Peki bu yeni sistem nasıl işleyecek? İşte Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in tüm detaylarıyla açıkladığı yeni sistemin öne çıkan noktaları.
Giriş Tarihi: 05.03.2025 08:06
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 08:06