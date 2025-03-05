Kadraj Galeri Kadraj İkon EMEKLİLİKTE 10 YIL+56 YAŞ KURALI | SSK ve BAĞKUR'lu çift maaş alabilecek mi? Yeni sistemde primler nasıl olacak?

EMEKLİLİKTE 10 YIL+56 YAŞ KURALI | SSK ve BAĞKUR'lu çift maaş alabilecek mi? Yeni sistemde primler nasıl olacak?

Son dönemde sıkça gündeme gelen ve emekli olduktan sonra sosyal güvenlik primlerinin dışında ikinci bir emekli maaşı almayı sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi milyonlarca çalışan için önemli bir fırsat sunuyor. Peki bu yeni sistem nasıl işleyecek? İşte Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in tüm detaylarıyla açıkladığı yeni sistemin öne çıkan noktaları.

Giriş Tarihi: 05.03.2025 08:06 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 08:06
EMEKLİLİKTE 10 YIL+56 YAŞ KURALI | SSK ve BAĞKUR’lu çift maaş alabilecek mi? Yeni sistemde primler nasıl olacak?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi çalışanların mevcut sosyal güvenlik sistemi dışında ek bir emeklilik maaşı alabilmelerine olanak tanıyacak bir düzenlemeyi ifade ediyor. Faruk Erdem Apara canlı yayınına katılarak bu sistemin çalışanların emeklilik döneminde yaşam standartlarını koruyabilmelerini amaçladığını belirtti.

EMEKLİLİKTE 10 YIL+56 YAŞ KURALI | SSK ve BAĞKUR’lu çift maaş alabilecek mi? Yeni sistemde primler nasıl olacak?

Erdem'in açıklamasına göre, bu sistemle birlikte emeklilik maaşı, kişinin çalışma hayatındaki primlerine göre düşük olabilir. Ancak, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sayesinde, çalışanlar emeklilik sonrası yaşam standartlarını kaybetmeden ek bir maaş alabilecekler.

EMEKLİLİKTE 10 YIL+56 YAŞ KURALI | SSK ve BAĞKUR’lu çift maaş alabilecek mi? Yeni sistemde primler nasıl olacak?

Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde uygulanan bu model tasarrufu teşvik etmeyi ve emeklilik döneminde kişi başına düşen geliri artırmayı hedefliyor.

EMEKLİLİKTE 10 YIL+56 YAŞ KURALI | SSK ve BAĞKUR’lu çift maaş alabilecek mi? Yeni sistemde primler nasıl olacak?

Kimler Yararlanacak?

Yeni sistem özellikle 45 yaş altındaki çalışanları kapsayan bireysel emeklilik uygulamasına benzer bir şekilde işlemeye başlayacak. Ancak bu sistemde bir fark var: 45 yaş üstündeki çalışanlar da bu sistemden yararlanabilecek.

EMEKLİLİKTE 10 YIL+56 YAŞ KURALI | SSK ve BAĞKUR’lu çift maaş alabilecek mi? Yeni sistemde primler nasıl olacak?

Şu anki bireysel emeklilik sistemiyle benzer şekilde, çalışanlar SGK primlerinin yanı sıra bu tamamlayıcı sistem için de prim ödeyecekler. Faruk Erdem, bu sistemin sadece kamu sektörü değil özel sektörde de geçerli olacağını vurguladı. Yani, çalışanlar emekli olduktan sonra bu yeni emeklilik maaşından yararlanabilecek.