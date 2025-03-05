EMEKLİLİKTE 10 YIL+56 YAŞ KURALI | SSK ve BAĞKUR’lu çift maaş alabilecek mi? Yeni sistemde primler nasıl olacak?

Şu anki bireysel emeklilik sistemiyle benzer şekilde, çalışanlar SGK primlerinin yanı sıra bu tamamlayıcı sistem için de prim ödeyecekler. Faruk Erdem, bu sistemin sadece kamu sektörü değil özel sektörde de geçerli olacağını vurguladı. Yani, çalışanlar emekli olduktan sonra bu yeni emeklilik maaşından yararlanabilecek.