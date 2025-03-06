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TCMB yılın ikinci faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların ilk tepkisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar verdi. İşte karara piyasaların ilk tepkisi...

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 14:06 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 14:11
TCMB yılın ikinci faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların ilk tepkisi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45'ten yüzde 42,5'e indirilmesine karar verdi.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

Enflasyonun ana eğilimi ocak ayındaki artış sonrasında şubat ayında gerilemiştir. Bu dönemde temel mal enflasyonu görece düşük seyrini korurken, hizmet enflasyonu ocak ayına özgü artışın ardından yavaşlamıştır. Yurt içi talep dördüncü çeyrekte öngörülenin üzerinde olmakla birlikte, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde seyretmiştir. Öncü veriler bu destekleyici görünümün yılın ilk çeyreğinde de sürdüğünü ima etmektedir. Para politikası duruşunun kredi ve mevduat piyasaları ile iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Son dönem kredi büyümesi gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı korumak ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla ek adımlar atılmıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

İŞTE PİYALARIN İLK TEPKİSİ


OCAK'TA 250 BAZ PUAN İNDİRİME GİDİLDİ
2025'in ilk kararını 23 Ocak'ta veren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e çekti.

Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans, TCMB'nin bugün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketini yayımladı.

Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

Beklenti anketine katılan 20 ekonomistin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngördü.

Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Merkez Bankası para politikası nasıl devam edecek

250 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYORUM

A Para ekranlarından değerlendirmelerde bulunan Stratejist Cüneyt Paksoy faiz indirimi beklediğini ifade etmişti. 250 baz puanın üzerinde bir faiz indirimi için erken olduğunu belirten Paksoy, "Faiz indirimi bekliyorum. 250 baz puan bekliyorum. Hazır alan varken 40'ın altında bir enflasyon netleşmesi varken. Ama tabii her ay faiz indirebilecek bir Merkez Bankası profili midir bu? Bunu konuşmak için bana göre erken. Hatta şu deniyor sürpriz olarak 250 baz puanın üzerinde de faiz indirimi yapabilir beklentisi de söyleniyor konuşuluyor piyasada. Bunun için de bence biraz erken." ifadelerini kullandı.

Para Politikası Kurulu toplantıları ve rapor takvimi (TCMB internet sitesi)Para Politikası Kurulu toplantıları ve rapor takvimi (TCMB internet sitesi)

2025'TE TOPLAM 8 TOPLANTI YAPILACAK

Merkez Bankası, 2025 yılında 12 yerine 8 toplantı yapacağını açıklamıştı.

İŞTE 2025 MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ
23 Ocak
6 Mart
17 Nisan
19 Haziran
24 Temmuz
11 Eylül
23 Ekim
11 Aralık

TCMB faiz indirimine gidecek mi? Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? Stratejist Cüneyt Paksoydan flaş tahminTCMB faiz indirimine gidecek mi? Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? Stratejist Cüneyt Paksoydan flaş tahmin

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