Liste güncellendi; 400.000 TL 36 ay vadeli taşıt kredisi taksitleri!

Taşıt kredisi faiz oranlarında yaşanan dalgalanmalar, araç almayı planlayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Bankaların sunduğu farklı faiz oranları ve ödeme planları, kredi çekecekler için kritik bir karar sürecini beraberinde getiriyor.
Taşıt kredisi faiz oranlarında yaşanan dalgalanmalar, araç almayı planlayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Bankaların sunduğu farklı faiz oranları ve ödeme planları, kredi çekecekler için kritik bir karar sürecini beraberinde getiriyor.
🚗 400.000 TL 36 AY VADELİ TAŞIT KREDİLERİ
🏦 Garanti BBVA – %3,39 Faiz Oranı
💰 Aylık Taksit: 22.362,22 TL
💵 Toplam Ödeme: 807.039 TL
🏦 Türkiye Finans – %3,48 Kar Payı Oranı
💰 Aylık Taksit: 22.714,84 TL
💵 Toplam Ödeme: 819.734 TL
🏦 TEB – %3,49 Faiz Oranı
💰 Aylık Taksit: 22.754,17 TL
💵 Toplam Ödeme: 821.150 TL
🏦 İş Bankası – %3,55 Faiz Oranı
💰 Aylık Taksit: 22.990,76 TL
💵 Toplam Ödeme: 829.667 TL
🏦 Akbank – %3,60 Faiz Oranı
💰 Aylık Taksit: 23.188,72 TL
💵 Toplam Ödeme: 837.093 TL
🏦 Ziraat Bankası – %4,79 Faiz Oranı
💰 Aylık Taksit: 28.101,55 TL
💵 Toplam Ödeme: 1.013.655 TL