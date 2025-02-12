Doğalgaz ticaret görüşmeleri sonuç verdi! Türkiye’ye Türkmen gazı geliyor

Türkiye ile Türkmenistan arasında 1998'de başlayan doğalgaz ticaretine ilişkin görüşmeler 27 yıl sonra neticeye ulaştı. Türkmen gazının Türkiye'ye tedariki konusunda anlaşmaya varılırken, anlaşma ile 1 Mart 2025'ten itibaren teslimatların başlaması planlanıyor.



Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye- Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık. Gaz akışının 1 Mart itibarıyla başlaması planlanmakta" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN