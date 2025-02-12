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Doğalgaz ticaret görüşmeleri sonuç verdi! Türkiye'ye Türkmen gazı geliyor

Türkiye ile Türkmenistan arasında yürütülen doğalgaz ticaretine ilişkin görüşmeler neticeye ulaştı.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025
Doğalgaz ticaret görüşmeleri sonuç verdi! Türkiye’ye Türkmen gazı geliyor

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    Türkiye ile Türkmenistan arasında 1998'de başlayan doğalgaz ticaretine ilişkin görüşmeler 27 yıl sonra neticeye ulaştı. Türkmen gazının Türkiye'ye tedariki konusunda anlaşmaya varılırken, anlaşma ile 1 Mart 2025'ten itibaren teslimatların başlaması planlanıyor.

    Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye- Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık. Gaz akışının 1 Mart itibarıyla başlaması planlanmakta" dedi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: İmzalar atıldı! Türkmen gazı geliyor...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: İmzalar atıldı! Türkmen gazı geliyor...
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: İmzalar atıldı! Türkmen gazı geliyor...
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