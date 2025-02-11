Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: İmzalar atıldı! Türkmen gazı geliyor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , "BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık" ifadelerini kullandı.

Türkiye enerki alanında ses getirecek bir anlaşmaya daha imza attı.

1 MART'TA GAZ AKIŞI BAŞLAYACAK

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Bayraktar şunları söyledi:

"Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık. Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov huzurunda Antalya'da imzaladığımız doğal gaz alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşmış olduk. Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini daha ileriye taşıyacağız."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın X Paylaşımı

TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPAYA TAŞINACAK

Türkmenistan gazının Türkiye'ye ulaştırılması ve buradan Avrupa'ya taşınması planlanıyor.

DOĞAL GAZ REZERVİNDE DÜNYADA 4. SIRADA

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) "2050 Görünüm" raporuna göre, Türkmenistan 13,9 trilyon metreküplük doğal gaz rezerviyle dünyada 4. ülke konumunda bulunuyor.

2010'da yıllık 40 milyar metreküp doğal gaz üreten Türkmenistan, üretim kapasitesini her geçen gün artırdı. Ülkenin yıllık üretimi 2019'da 63,2, 2020'de 66, 2021'de 79,3, 2022'de 78,3, 2023'te ise 80,6 milyar metreküpe çıktı.