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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: İmzalar atıldı! Türkmen gazı geliyor...

Türkiye enerji alanında önemli bir adım daha attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık" ifadelerini kullandı. Türkmenistan gazının Türkiye'ye ulaştırılması ve buradan Avrupa pazarına satılması planlanıyor.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 13:14 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 13:45
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: İmzalar atıldı! Türkmen gazı geliyor...

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    Türkiye enerki alanında ses getirecek bir anlaşmaya daha imza attı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık" ifadelerini kullandı.

    1 MART'TA GAZ AKIŞI BAŞLAYACAK
    Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Bayraktar şunları söyledi:

    "Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık. Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov huzurunda Antalya'da imzaladığımız doğal gaz alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşmış olduk. Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini daha ileriye taşıyacağız."

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın X PaylaşımıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın X Paylaşımı

    TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPAYA TAŞINACAK
    Türkmenistan gazının Türkiye'ye ulaştırılması ve buradan Avrupa'ya taşınması planlanıyor.

    DOĞAL GAZ REZERVİNDE DÜNYADA 4. SIRADA
    Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) "2050 Görünüm" raporuna göre, Türkmenistan 13,9 trilyon metreküplük doğal gaz rezerviyle dünyada 4. ülke konumunda bulunuyor.

    2010'da yıllık 40 milyar metreküp doğal gaz üreten Türkmenistan, üretim kapasitesini her geçen gün artırdı. Ülkenin yıllık üretimi 2019'da 63,2, 2020'de 66, 2021'de 79,3, 2022'de 78,3, 2023'te ise 80,6 milyar metreküpe çıktı.

    Türkmen gazının Türkiye ve Avrupa pazarına giriş çalışmalarını anlatan infografik (Arşiv, AA)Türkmen gazının Türkiye ve Avrupa pazarına giriş çalışmalarını anlatan infografik (Arşiv, AA)

    Rapora göre Türkmenistan'ın yıllık doğal gaz üretimini 2050'ye kadar 110 milyar metreküpe çıkarması öngörülüyor.

    Türkmenistan'da üretilen gazın yaklaşık 35 milyar metreküpü ülke içinde tüketilirken, 40 milyar metreküpü Çin'e, kalan kısmı ise Rusya, Özbekistan ve İran üzerinden Azerbaycan'a ihraç ediliyor. Doğal gaz üretiminin yarısına yakınını ihraç eden Türkmenistan, Çin'in en büyük gaz tedarikçisi konumunda bulunuyor.

    Ülkenin tahmini doğal gaz rezervinin ise 50 trilyon metreküpten fazla olduğu hesaplanıyor.

    MART 2024'TE MUTABAKAT ZAPTI İMZALANMIŞTI
    1 Mart 2024'te Türkiye ile Türkmenistan arasında doğal gaz alanında mutabakat zaptı, hidrokarbon alanında niyet beyanı imzalanmıştı.

    Türkiye ile Türkmenistan arasında doğal gaz ve hidrokarbon alanında anlaşmalar imzalandı (Mart,2024 Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Türkiye ile Türkmenistan arasında doğal gaz ve hidrokarbon alanında anlaşmalar imzalandı (Mart,2024 Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    ÖNCE TÜRKİYE'YE SONRA KÜRESEL PİYASAYA
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov ile görüşmelerine eşlik ettiğini belirterek. "Görüşme kapsamında iki ülkenin doğal gaz alanında işbirliğine ivme katacak bir Mutabakat Zaptı ile hidrokarbon alanında yapacağımız ortaklıklara temel teşkil edecek bir Niyet Beyanı imzaladık. Atılan imzalarla Türkmen gazının önce Türkiye'ye, sonrasında küresel piyasalara sevkini hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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