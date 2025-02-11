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Market fiyatları o platformda! Tek tıkla şeffaf fiyatları öğren!

Market fiyatları tek sitede vatandaşların erişimine açık hale geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 50 bine yakın ürünün market fiyatlarının karşılaştırmasını sağlayan uygulamayı duyurdu. İşte, konuya ilişkin merak edilenler ve market fiyatları karşılaştırma ekranı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 13:44 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 13:56
Market fiyatları o platformda! Tek tıkla şeffaf fiyatları öğren!

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    Market fiyatları tek sitede vatandaşların erişimine açık hale geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 50 bine yakın ürünün market fiyatlarının karşılaştırmasını sağlayan uygulamayı duyurdu. İşte, konuya ilişkin merak edilenler ve market fiyatları karşılaştırma ekranı...

    (marketfiyati.org.tr)(marketfiyati.org.tr)

    ERİŞİME AÇILDI

    Market fiyatları karşılaştırma uygulaması (marketfiyati.org.tr) vatandaşların erişimine açıldı. 50 bine yakın ürünün fiyatının görülebileceği ve fiyat karşılaştırması yapılabileceği market fiyatları uygulaması kullanıma sunuldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    MARKET FİYATLARI TEK PLATFORMDA

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini, tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

    MARKET FİYATLARI KARŞILAŞTIRMA EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN

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