Market fiyatları o platformda! Tek tıkla şeffaf fiyatları öğren!

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MARKET FİYATLARI TEK PLATFORMDA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini, tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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