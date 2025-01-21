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ŞOK aktüel kataloğu 22-28 Ocak indirimi! Çeyiz indirimi başladı

ŞOK marketin merakla beklenen 22 Ocak 2025 indirim kataloğu yayınlandı! Ev aletlerinden gıdaya kadar geniş bir ürün yelpazesine yer veren ŞOK, bu hafta tam otomatik Philips espresso makinesi, Baymak klima ve Alpina ankastre seti gibi dikkat çeken ürünleri indirimli fiyatlarla müşterilerine sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 16:22 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 16:22
ŞOK aktüel kataloğu 22-28 Ocak indirimi! Çeyiz indirimi başladı

İÇİNDEKİLER

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    ŞOK, 22-28 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu duyurdu. Her bütçeye uygun fırsatlarla dolu katalogda, teknolojik ürünlerden mutfak gereçlerine kadar birçok seçenek bulunuyor.

    Fotoğraflar: ŞOKFotoğraflar: ŞOK

    🛒 22 OCAK 2025 ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

    🧀 Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri - 119 TL

    🥄 Mis Labne - 59,95 TL

    🧀 Mis Tam Yağlı İnek Peyniri - 84,80 TL

    🫒 Lio Biberli Yeşil Zeytin (181-200) - 69,90 TL

    🍫 Ülker Çokokrem Kase - 59,90 TL

    🍕 Superfresh Pizza King 4'lü - 164 TL

    🐟 Balık Dünyası Sardalya Fileto - 99 TL

    🥒 Salatalık Turşusu 3 KG - 79 TL

    🍵 Deren Çay Rize - 99 TL

    🧴 Gliss Şampuan Çeşitleri (550 ml) - 79 TL

    🌸 Aqua Di Polo Parfüm Seti - 199 TL

    👶 Sleepy Bebek Bezi (2'li Paket) - 259 TL

    🧺 Vernel Yumuşatıcı Deterjanı (3 Litre) - 93,50 TL

    🧴 Mintox Sıvı Çamaşır Deterjanı - 110 TL

    🍽️ Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı - 139 TL

    🧼 Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü (50'li) - 295 TL

    🧻 Aqua Bambu 3 Katlı Kağıt Havlu (12'li) - 109 TL

    🛌 Kadın Pijama Takımı - 399 TL

    🩳 Kadın Kadife Tek Alt - 199 TL

    🛌 Erkek Pijama Takımı - 399 TL

    🩴 Kadın Kalpli Terlik - 159 TL

    👙 Kadın Ribanalı Bato Slip (2'li) - 79,95 TL

    🧦 Peluş Çorap - 49,95 TL

    🌟 Simli Çorap - 39,95 TL

    🎧 Peluş Kulaklık - 129 TL

    📦 Kapaklı Süet Organizer - 199 TL

    🍳 Alpina Cam Ankastre Set (Davlumbaz, Ocak, Fırın) - 6.499 TL

    🥣 Arzum Lusso El Blender Seti - 1.799 TL

    🧁 Sinbo Mikser Seti (SMX 2768) - 1.199 TL

    🍳 Kumsal Tava Seti (3'lü) - 349 TL

    🎂 Döküm Kek Kalıbı - 349 TL

    🥘 Bambu Kapaklı Borosilikat Cam Tencere - 99,95 TL

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