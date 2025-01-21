ŞOK aktüel kataloğu 22-28 Ocak indirimi! Çeyiz indirimi başladı

ŞOK, 22-28 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu duyurdu. Her bütçeye uygun fırsatlarla dolu katalogda, teknolojik ürünlerden mutfak gereçlerine kadar birçok seçenek bulunuyor.
ŞOK, 22-28 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu duyurdu. Her bütçeye uygun fırsatlarla dolu katalogda, teknolojik ürünlerden mutfak gereçlerine kadar birçok seçenek bulunuyor.
🥄 Mis Labne - 59,95 TL
🧀 Mis Tam Yağlı İnek Peyniri - 84,80 TL
🫒 Lio Biberli Yeşil Zeytin (181-200) - 69,90 TL
🍫 Ülker Çokokrem Kase - 59,90 TL
🍕 Superfresh Pizza King 4'lü - 164 TL
🐟 Balık Dünyası Sardalya Fileto - 99 TL
🥒 Salatalık Turşusu 3 KG - 79 TL
🍵 Deren Çay Rize - 99 TL
🌸 Aqua Di Polo Parfüm Seti - 199 TL
👶 Sleepy Bebek Bezi (2'li Paket) - 259 TL
🧺 Vernel Yumuşatıcı Deterjanı (3 Litre) - 93,50 TL
🧴 Mintox Sıvı Çamaşır Deterjanı - 110 TL
🍽️ Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı - 139 TL
🧼 Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü (50'li) - 295 TL
🧻 Aqua Bambu 3 Katlı Kağıt Havlu (12'li) - 109 TL
🩳 Kadın Kadife Tek Alt - 199 TL
🛌 Erkek Pijama Takımı - 399 TL
🩴 Kadın Kalpli Terlik - 159 TL
👙 Kadın Ribanalı Bato Slip (2'li) - 79,95 TL
🧦 Peluş Çorap - 49,95 TL
🌟 Simli Çorap - 39,95 TL
🎧 Peluş Kulaklık - 129 TL
📦 Kapaklı Süet Organizer - 199 TL
🍳 Alpina Cam Ankastre Set (Davlumbaz, Ocak, Fırın) - 6.499 TL
🥣 Arzum Lusso El Blender Seti - 1.799 TL
🧁 Sinbo Mikser Seti (SMX 2768) - 1.199 TL
🍳 Kumsal Tava Seti (3'lü) - 349 TL
🎂 Döküm Kek Kalıbı - 349 TL
🥘 Bambu Kapaklı Borosilikat Cam Tencere - 99,95 TL