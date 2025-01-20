SED yardımı yattı mı, farklar ne zaman hesaba geçecek? 2025 Zamlı SED ödeme tarihleri

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SED Hizmeti ve Aile Destekleri

SED yardımı, yalnızca ekonomik bir destek değil; aynı zamanda çocukların sosyal, kültürel, akademik ve sportif alanlarda gelişimini destekleyen çeşitli etkinlikleri de kapsıyor. Bu hizmetle ailelerin ve çocukların psikososyal açıdan güçlendirilmesi hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların aile sıcaklığı ve şefkatiyle büyüyebilmeleri için aile odaklı sosyal hizmet modellerine öncelik veriyor.