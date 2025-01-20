SED yardımı yattı mı, farklar ne zaman hesaba geçecek? 2025 Zamlı SED ödeme tarihleri

Ocak ayına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemelerinin durumu hak sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla toplam 1 milyar 189 milyon liralık SED ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. İşte 2025 ocak ayı SED yardımı ile ilgili detaylar.
(Takvim Foto Arşiv)
Bakan Göktaş'tan SED Yardımı Açıklaması
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere büyük önem verdiklerini vurguladı. Çocukların ailelerinin yanında desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Göktaş, bu hizmetlerin amacının çocukların milli değerlere bağlı, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri olduğunu belirtti.
Bakan Göktaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayına yönelik toplam 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık."
(Takvim Foto Arşiv)
SED Yardımı Farkları Ne Zaman Yatacak?
Ocak ayı memur maaş katsayısındaki düzenleme ile birlikte SED yardımında yapılan artışlar, şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına yansıtılacak. Bu artışlarla, çocuk başına yapılacak ekonomik destek tutarının ortalama 7 bin 94 lira olması bekleniyor.