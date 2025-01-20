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SED yardımı yattı mı, farklar ne zaman hesaba geçecek? 2025 Zamlı SED ödeme tarihleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına yönelik yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı 2025 ocak ayında da ailelerin yüzünü güldürüyor. Bakanlık ocak ayı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını ve SED farklarının ödeneceği tarihi duyurdu.

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 12:00 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 12:00
SED yardımı yattı mı, farklar ne zaman hesaba geçecek? 2025 Zamlı SED ödeme tarihleri

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    Ocak ayına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemelerinin durumu hak sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla toplam 1 milyar 189 milyon liralık SED ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. İşte 2025 ocak ayı SED yardımı ile ilgili detaylar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bakan Göktaş'tan SED Yardımı Açıklaması

    Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere büyük önem verdiklerini vurguladı. Çocukların ailelerinin yanında desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Göktaş, bu hizmetlerin amacının çocukların milli değerlere bağlı, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri olduğunu belirtti.

    Bakan Göktaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayına yönelik toplam 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık."

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    SED Yardımı Farkları Ne Zaman Yatacak?

    Ocak ayı memur maaş katsayısındaki düzenleme ile birlikte SED yardımında yapılan artışlar, şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına yansıtılacak. Bu artışlarla, çocuk başına yapılacak ekonomik destek tutarının ortalama 7 bin 94 lira olması bekleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    SED Hizmeti ve Aile Destekleri

    SED yardımı, yalnızca ekonomik bir destek değil; aynı zamanda çocukların sosyal, kültürel, akademik ve sportif alanlarda gelişimini destekleyen çeşitli etkinlikleri de kapsıyor. Bu hizmetle ailelerin ve çocukların psikososyal açıdan güçlendirilmesi hedefleniyor.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların aile sıcaklığı ve şefkatiyle büyüyebilmeleri için aile odaklı sosyal hizmet modellerine öncelik veriyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Yılı SED Yardımı Tutarları

    Yeni düzenlemeler doğrultusunda SED hizmetinde çocuk başına ödenen miktar, şubat ayında artırılmış şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Bakanlık, artışların ailelerin ekonomik yükünü hafifleteceğini belirtti.

    SED yardımı ödemelerinin detaylarına ve artışlarla ilgili gelişmelere ilişkin yeni açıklamalar geldikçe, kamuoyuyla paylaşılacak.

    Hak sahipleri, ödemelerle ilgili bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilirler.

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