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HURDA TEŞVİKİ ÇIKTI MI? | 25 yaş üstü ÖTV'siz sıfır araç alımında hurda teşviki yürürlüğe girdi mi?

Türkiye’de 2000 model ve altı araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Hurda teşviki kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Düzenleme ile 25 yaş ve üzerindeki araçlar için, araçlarını hurdaya çıkaran vatandaşlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağlanması öngörülüyor. Bu düzenleme hayata geçerse 2000 model ve daha eski araç sahipleri için büyük bir fırsat doğacak.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 08:34 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 11:13
HURDA TEŞVİKİ ÇIKTI MI? | 25 yaş üstü ÖTV’siz sıfır araç alımında hurda teşviki yürürlüğe girdi mi?

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    Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 25 yaş ve üzeri araçların yenilenmesine yönelik hurda teşviki teklifi TBMM'ye sunuldu. Bu teklifin yasalaşması durumunda eski araçlarını dönüştüren vatandaşlara, Türkiye'de üretilmiş yeni araçları alırken Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulanması planlanıyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Hurda Teşviki Uygulamasının Detayları

    Meclis'e sunulan teklife göre, 25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya çıkarılması ve yerlerine yeni, yerli üretim araçların alınması teşvik edilecek. Ancak, bu düzenlemenin geçerli olabilmesi için, söz konusu yasa teklifinin Meclis'te kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir. Şu an için bu aşamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği netleşmiş değil.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ÖTV Muafiyeti ile Alınabilecek Araç Modelleri

    Teklifin kabul edilmesi halinde, yerli üretim araçlar ÖTV'siz alınabilecek. 6 farklı markanın 12 modelinin teşvikten yararlanması öngörülüyor.

    İşte hurda teşviki kapsamında ÖTV muafiyeti ile alınabilecek araç modelleri:

    Togg T10X

    Toyota CH-R

    Hyundai Bayon

    Hyundai i20

    Hyundai i10

    Ford Tourneo Custom

    Ford E-Transit

    Ford Transit

    Fiat Fiorino

    Fiat Egea Cross

    Fiat Egea

    VW Transporter

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Düzenlemenin Yürürlüğe Girmesi İçin Beklenen Adımlar

    Hurda teşvikinin geçerli olabilmesi için Meclis'ten onay alınmasının ardından, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Ancak, bu adımın ne zaman gerçekleşeceği ve uygulamanın ne zaman başlayacağı konusunda henüz net bir tarih verilmedi. Eğer teklif kabul edilirse, 2025 yılı itibarıyla ÖTV muafiyetiyle yeni araç alma fırsatını değerlendirebilmek mümkün olacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Hurda Teşviki: Ekonomiye Katkı Sağlayacak mı?

    Bu düzenleme, sadece araç sahiplerine değil, aynı zamanda Türkiye'nin yerli otomobil üretimini teşvik etmeyi de amaçlıyor. Hurdaya çıkarılan araçlarla çevresel faydaların yanı sıra, otomotiv sektöründeki üretim kapasitesinin artması bekleniyor. Yeni teşvik, Türkiye'de üretilen araçlara olan talebi artırabilir ve yerli üretim markalarının rekabet gücünü güçlendirebilir.

    Hurda teşviki teklifi, hem bireysel araç sahiplerini hem de yerli otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren bir düzenleme olarak, 2025 yılı itibarıyla ne gibi değişiklikler getireceği merakla bekleniyor.

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