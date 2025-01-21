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Kalyon PV'nin hedefi güneş enerjisinde altın çağ yaşamak

Kalyon PV Üst Yöneticisi İhsan Kulalı, YEKA Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı projelerinde yüzde 90’a varan yerlilik sağlayan panel tedarikçisi olduklarını ifade ederek, “Türkiye'de 2035 vizyonu ile belirlenen hedeflere ulaşmak için yenilenebilir enerji alanında daha fazla yatırım yapılacak. Türkiye, önümüzdeki 10 yılda güneş enerjisi teknoloji sektöründe üretimde altın çağını yaşayacak, şirket olarak bundan maksimum derecede faydalanacağız” dedi.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 15:51 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 15:51
Kalyon PV’nin hedefi güneş enerjisinde altın çağ yaşamak

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    Kalyon Holding iştiraki Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Kulalı, gazetecilere Türkiye'nin enerjide 2035 vizyonu ile yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını öncelediğini, bunun sektöre olumlu katkı sunacağını söyledi.

    Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı (AA)Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı (AA)

    Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerinde yüzde 90'a varan yerlilik sağlayan panel tedarikçisi olduklarını anımsatan Kulalı, "Türkiye'de 2035 vizyonu ile belirlenen hedeflere ulaşmak için yenilenebilir enerji alanında daha fazla yatırım yapılacak. Türkiye, önümüzdeki 10 yılda güneş enerjisi teknoloji sektöründe üretimde altın çağını yaşayacak, şirket olarak bundan maksimum derecede faydalanacağız." dedi.

    Kalyon PV (AA)Kalyon PV (AA)

    Kulalı, şirket olarak, gelecek dönemde küresel güneş enerjisi piyasasına katma değeri yüksek ve rekabetçi ürünler sunmayı hedeflediklerini söyledi.

    Türkiye'deki mevcut durumda güneş paneli, hücre, wafer, ingot gibi güneş enerjisi üretimindeki temel ürünler yanında, çip, uydu hücresi gibi katma değerli farklı segmentlere yöneleceklerini ifade eden Kulalı, "Ürün gamını geliştirmek ve yurt içi ve dışında yeni fırsatlar yakalamak adına bu kararı verdik. Ayrıca, 2025'ten itibaren Türkiye'de çip üretilmesi konusunda AR-GE çalışması yapma kararı aldık." diye konuştu.

    Kulalı, geçen yıl sonu itibarıyla 3 bin 300 megavatlık güneş paneli üretildiğini, bunun 1350 megavatlık kısmının Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) için kullanıldığını ifade ederek, "Kalan kısmı Türkiye'de ve yurt dışındaki GES yatırımcılarına sunuldu. ABD'ye 25 megavatın üzerinde bir güneş paneli satışımız var. Aynı zamanda Belçika, Japonya gibi ülkeleri hedefliyoruz. ABD'de uydularda kullanılmak üzere güneş paneli üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı (AA)Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı (AA)

    "KALYON PV'Yİ KÜRESEL BİR OYUNCU YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

    Kulalı, 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayan Donald Trump'ın yenilenebilir enerji sektörüne yönelik politikalarını da dikkatle izlediklerini söyledi.

    Bu konunun oldukça hassas olduğunu dile getiren Kulalı, şunları kaydetti:

    "Trump ile ilgili belirsizliğin ortadan kalması durumunda oraya yönelik aksiyonlarımızı hızlandıracağız. Önümüzdeki dönemde Kalyon PV'yi küresel anlamda bir oyuncu haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Bu anlamda jeopolitik konumumuz gereği yurt dışı fırsatları değerlendirmeye, odaklanmaya devam edeceğiz. AB ticarette hedefleyeceğimiz bir bölge. Ukrayna-Rusya savaşı bitmesi durumunda orada fırsatlar çıkabilir. ABD, Çin menşeili ürünlere karşı koruma tedbirleri uyguluyor. Benzer ürünleri üreten ülkeler açısından bir fırsat çıkmış durumda ihracat anlamında. Biz de o ihracatı değerlendirmek istiyoruz."

    SURİYE'DE GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ FIRSATLARI KOLLAYACAĞIZ

    Kulalı, Suriye'nin ciddi bir tahribat altında olduğunu anımsatarak, "Suriye'de elektrik iletim ve dağıtım hatları ile şebekelerin yeniden yapılandırılması gerekiyor. Kalyon PV olarak Suriye'de güneş enerjisi sektörüne yönelik fırsatları değerlendireceğiz. Biz açıkçası yeni dönemde anahtar teslim projelerle de kendimizi konumlandırmak istiyoruz. Bu anlamda sadece panel satıcısı değil, orada anahtar teslim projelerle GES yatırımlarında fırsat bulursak değerlendirmek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

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