3600 ve 5400 günle emekli olunuyor; Kısmi emeklilikte yaş şartı kaç oldu?

2️⃣ 8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 Tarihleri Arasında Sigortalı Olanlar ✅ Kıdem tazminatı almak için iki farklı seçenek var:

✔ 7.000 prim günü tamamlayanlar, istifa ederek kıdem tazminatını talep edebilir.

✔ Eğer 7.000 gün tamamlanmadıysa, en az 4500 gün prim ve 25 yıllık sigortalılık süresi dolmuş olmalıdır. 👉 Örneğin, 1999 yılında sigortalı olanlar için 25 yıllık süre 2024 yılında doluyor!

3️⃣ 1 Mayıs 2008 Sonrasında Sigortalı Olanlar 🟢 Bu dönemde sigortalı olanlar için kıdem tazminatı alma şartları değişiyor.

🟢 7200 gün primi tamamlayan herkes istifa ederek kıdem tazminatı alabilir.

🟢 Ancak, prim sayısına göre kademeli bir sistem uygulanıyor.

Kısmi Emeklilik Şartları ve Kıdem Tazminatı Kısmi emeklilik, yaş şartını tamamlamayan ancak prim ve sigortalılık süresini dolduran çalışanlar için geçerlidir. ✔ 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için: 15 yıl sigorta ve 3600 prim günü. ✔ 1999 - 2008 arası sigortalılar için: 25 yıl sigorta ve 4500 prim günü. ✔ 2008 sonrası sigortalılar için: 4600 gün ile başlayıp 5400 güne kadar çıkan kademeli sistem.

SGK Yazısı Olmadan Tazminat Alamazsınız! Eğer yukarıdaki şartları sağlıyorsanız, öncelikle SGK'dan "Yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamlamıştır" yazısını almanız gerekiyor. 📌 Bu belge olmadan istifa ederseniz, kıdem tazminatı hakkınızı kaybedebilirsiniz.