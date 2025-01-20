3600 ve 5400 günle emekli olunuyor; Kısmi emeklilikte yaş şartı kaç oldu?

SGK'dan alınan belirli yazılar ile çalışanlar, belirli koşulları sağladıklarında istifa ederek kıdem tazminatı alma hakkına sahip oluyor. 1999 öncesi sigortalılar için 3600 prim günü yeterli olurken, 2008 sonrası sigortalılar için 4600 gün yeterli olabiliyor.
Kıdem tazminatı alabilmek için şu genel şartların yerine getirilmesi gerekiyor:
✔ Aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.
✔ İşveren tarafından iş akdinin feshedilmesi (haklı fesih hariç).
✔ Çalışanın kendi isteğiyle işten ayrılmaması (istisnalar hariç).
✔ İş Kanunu'nda belirtilen özel durumlardan birine sahip olmak.
İstifa eden çalışanlar, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi gereğince belirli şartları sağladıklarında kıdem tazminatı alabilirler.
Bu durumlar şunlardır:
1️⃣ Emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları yerine getirmiş olmak (prim günü ve sigortalılık süresi).
2️⃣ Kadın çalışanlar için evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde işten ayrılma hakkı.
3️⃣ Sağlık sorunları nedeniyle işin devam ettirilemeyecek durumda olması.
4️⃣ Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma.
5️⃣ Haklı fesih nedenleri (maaş ödenmemesi, mobbing, kötü çalışma koşulları vb.).
Kıdem tazminatı almak için emeklilik yaşını beklemeden istifa edebilmek, çalışanın işe giriş tarihine göre değişiyor.
Bu noktada, çalışanların sigorta başlangıç tarihine göre 3 farklı dönem bulunuyor:
1️⃣ 8 Eylül 1999 Öncesinde Sigortalı Olanlar
🔹 3600 gün prim ödeyenler (yaklaşık 10 yıl sigortalı olanlar), istifa ederek kıdem tazminatını alabilir.
🔹 SGK'dan "Yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamlamıştır" yazısı alınmalı.
2️⃣ 8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 Tarihleri Arasında Sigortalı Olanlar
✅ Kıdem tazminatı almak için iki farklı seçenek var:
✔ 7.000 prim günü tamamlayanlar, istifa ederek kıdem tazminatını talep edebilir.
✔ Eğer 7.000 gün tamamlanmadıysa, en az 4500 gün prim ve 25 yıllık sigortalılık süresi dolmuş olmalıdır.
👉 Örneğin, 1999 yılında sigortalı olanlar için 25 yıllık süre 2024 yılında doluyor!
3️⃣ 1 Mayıs 2008 Sonrasında Sigortalı Olanlar
🟢 Bu dönemde sigortalı olanlar için kıdem tazminatı alma şartları değişiyor.
🟢 7200 gün primi tamamlayan herkes istifa ederek kıdem tazminatı alabilir.
🟢 Ancak, prim sayısına göre kademeli bir sistem uygulanıyor.
Kısmi emeklilik, yaş şartını tamamlamayan ancak prim ve sigortalılık süresini dolduran çalışanlar için geçerlidir.
✔ 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için: 15 yıl sigorta ve 3600 prim günü.
✔ 1999 - 2008 arası sigortalılar için: 25 yıl sigorta ve 4500 prim günü.
✔ 2008 sonrası sigortalılar için: 4600 gün ile başlayıp 5400 güne kadar çıkan kademeli sistem.
Eğer yukarıdaki şartları sağlıyorsanız, öncelikle SGK'dan "Yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamlamıştır" yazısını almanız gerekiyor.
📌 Bu belge olmadan istifa ederseniz, kıdem tazminatı hakkınızı kaybedebilirsiniz.
İzlemeniz gereken adımlar:
1️⃣ SGK'ya başvurarak "Emeklilik için yaş dışında tüm şartları tamamladı" belgesini alın.
2️⃣ Bu belgeyi işyerinize teslim ederek istifa dilekçenize ekleyin.
3️⃣ İstifa dilekçesinde, işten ayrılma sebebi olarak "1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesine göre yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamladım" ifadesini yazın.
Bu şekilde hareket ederseniz, işvereniniz kıdem tazminatınızı ödemek zorundadır.
Kaynak: SGK Resmi Sitesi ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr foto arşivinden ve kurumların resmi sitelerinden alınmıştır