Akfen İnşaat halka arz sonuçları açıklandı! Borsada ne zaman işlem görecek?

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Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinden Akfen İnşaat, 15-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği halka arz sonuçlarını duyurdu. 95 milyon 487 bin 612 adet payın dağıtıldığı süreçte, yatırımcılar borsada işlem tarihi için geri sayıma başladı.

Fotoğraflar: AA AKFEN İNŞAAT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! Akfen İnşaat'ın halka arz sonuçları nihayet açıklandı! Halka arz süreci 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi ve yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayıyla 95 milyon 487 bin 612 adet pay halka arz edildi. Halka arz büyüklüğü 3,7 milyar TL olarak gerçekleşirken, halka açıklık oranı ise %15 olarak belirlendi. AKFEN HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ? Akfen İnşaat halka arzına toplamda 261.072 yatırımcı katıldı. Katılımcılara ortalama 85 lot (3.289 TL) tahsis edildi. 1 TL nominal değerli paylar, sabit 38,70 TL fiyat üzerinden satışa sunuldu.